احدث الأخبار

شاهد.. والد الشهيد “دهل” يلتقى أمير جازان بعد أن خدما سويا بالسلك العسكري عام 1962
منطقة جازان
 تكليفات وقرارات ادارية جديدة بـ “صحة الرياض”
الرياضة
 رئيس الوزراء اليمني يرأس اجتماعا تشاوريا للوقوف أمام مستجدات الأوضاع في بلاده
أبرز المواد
 “العمل” تنفذ 50 ألف زيارة رقابية في جميع مناطق المملكة خلال يناير
أبرز المواد
 روسيا و”أوبك” تبحثان مستقبل إنتاج النفط
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: أي مشاورات قادمة مرتبطة بتحقيق تقدم واقعي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم
أبرز المواد
 “هدف” لمنشآت القطاع الخاص: أعلنوا وظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة “طاقات”
أبرز المواد
 الصين تعفي تجهيزات طبية أمريكية من رسوم جمركية لاحتواء كورونا
أبرز المواد
 الإحصاء: الهيل ارتفع أكثر من نصف قيمته.. والسواكني 20 %
أبرز المواد
 بعد 15 شهراً من الإيقاف.. إعادة إفراغ الملكية المشاعة في الصكوك العقارية
أبرز المواد
 منزلك النظيف يهدد أطفالك بمرض مزمن
أبرز المواد
 انستجرام يختبر خاصية جديدة لعرض “آخر المشاركات”
أبرز المواد
شاهد.. والد الشهيد “دهل” يلتقى أمير جازان بعد أن خدما سويا بالسلك العسكري عام 1962

شاهد.. والد الشهيد “دهل” يلتقى أمير جازان بعد أن خدما سويا بالسلك العسكري عام 1962

منطقة جازان
تكليفات وقرارات ادارية جديدة بـ “صحة الرياض”

تكليفات وقرارات ادارية جديدة بـ “صحة الرياض”

الرياضة
رئيس الوزراء اليمني يرأس اجتماعا تشاوريا للوقوف أمام مستجدات الأوضاع في بلاده

رئيس الوزراء اليمني يرأس اجتماعا تشاوريا للوقوف أمام مستجدات الأوضاع في بلاده

أبرز المواد
“العمل” تنفذ 50 ألف زيارة رقابية في جميع مناطق المملكة خلال يناير

“العمل” تنفذ 50 ألف زيارة رقابية في جميع مناطق المملكة خلال يناير

أبرز المواد

“العمل” تنفذ 50 ألف زيارة رقابية في جميع مناطق المملكة خلال يناير

“العمل” تنفذ 50 ألف زيارة رقابية في جميع مناطق المملكة خلال يناير
http://almnatiq.net/?p=833772
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقريرها الصادر عن شهر يناير والمتضمن مجموعة من الإحصائيات عن عدد مستوى الالتزام بأحكام نظام العمل في المنشآت، التي يتم زيارتها وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية على جميع الأنشطة المستهدفة في حملات التفتيش الميداني التي ينفذها المفتشون والمفتشات من منسوبي الوزارة.
وأوضح التقرير أن الوزارة قد أجرت أكثر من 50 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر يناير في جميع مناطق المملكة، وأظهر نسبة انضباط عام لسوق العمل بلغت 91%، ورصدت مخالفات بنسبة 9% من إجمالي الزيارات.
وغطت الوزارة في جولاتها عدد من الأنشطة والمهن في المناطق كافة، لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات، إضافة إلى متابعة قرارات التوطين لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات.
وتتم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونياً، مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.
يذكر أن الوزارة تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق (معًا للرصد)، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد “19911” أو فروع الوزارة.

روابط ذات صلة

رئيس الوزراء اليمني يرأس اجتماعا تشاوريا للوقوف أمام مستجدات الأوضاع في بلاده

رئيس الوزراء اليمني يرأس اجتماعا تشاوريا للوقوف أمام مستجدات الأوضاع في بلاده
روسيا و”أوبك” تبحثان مستقبل إنتاج النفط

روسيا و”أوبك” تبحثان مستقبل إنتاج النفط
الحكومة اليمنية: أي مشاورات قادمة مرتبطة بتحقيق تقدم واقعي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم

الحكومة اليمنية: أي مشاورات قادمة مرتبطة بتحقيق تقدم واقعي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*