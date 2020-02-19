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رئيس الوزراء اليمني يرأس اجتماعا تشاوريا للوقوف أمام مستجدات الأوضاع في بلاده

رئيس الوزراء اليمني يرأس اجتماعا تشاوريا للوقوف أمام مستجدات الأوضاع في بلاده
http://almnatiq.net/?p=833776
المناطق - الرياض

ترأس رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم، اجتماعا تشاوريا استثنائيا ضم عدد من الوزراء والمسؤولين اليمنيين للوقوف أمام تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية.
وثمن الاجتماع عالياً الدور الأخوي الصادق للمملكة المتسق مع مبادئ الأخوة والجوار والعلاقات التاريخية ومواقفها المشرفة إلى جانب الدولة والشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال، بدءا بالمبادرة الخليجية ومن ثم قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل تحرير اليمن من قبضة مليشيا الحوثي الإجرامية المدعومة من إيران، ودعمها الاقتصادي السخي الذي منع انهيار العملة والاقتصاد، وصولاً الى رعايتها لاتفاق الرياض.
وناقش الاجتماع التطورات في الجانب السياسي على ضوء التحركات الأممية الأخيرة، وبارك بهذا الخصوص التوصل إلى اتفاق مرحلي لإطلاق سراح الأسرى وأهمية تنفيذ هذه الخطوة الإنسانية دون مماطلة أو تسويف.
وشدد الاجتماع على أن استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، وآخرها ما أعلنته البحرية الامريكية عن ضبط سفينة أسلحة، يمثل تدخلا سافرا في الشأن اليمني وانتهاك لمبدأ السيادة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية, مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران للحد من سياساتها العدائية المهددة للأمن والسلم وانتهاكها الدائم للقرارات الدولية.

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