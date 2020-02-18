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تكليفات وقرارات ادارية جديدة بـ “صحة الرياض”

تكليفات وقرارات ادارية جديدة بـ “صحة الرياض”
http://almnatiq.net/?p=833778
الرياض :شاجع الدوسري

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري عدداً من القرارات الإدارية التي تضمنت تكليف وتمديد تكليف مدراء مستشفيات في محافظات منطقة الرياض .
حيث تم تكليف الاستاذ سعود بن محمد النداح مديرا لمستشفى الولادة والاطفال بالخرج ، و الاستاذ عايض بن حمود العصيمي مديرا لمستشفى القويعية العام ،و الاستاذ عادل بن متعب بن عميرة مديرا لمستشفى المزاحمية العام ، والاستاذ عبد العزيز بن جاسر الشعلاني مديرا لمستشفى عفيف العام ، والاستاذ ماجد بن مطر العنزي مديرا لمستشفى الرين العام .
كما أصدر الدكتور التويجري قرارات تمديد تكليف للدكتور ابراهيم بن سعد الدخيني مديراً لمستشفى الامير سلمان بن محمد آل سعود بالدلم ، والاستاذ ماجد بن يحيى الحارثي مديراً لمستشفى رويضة العرض ، والاستاذ سليمان بن ناصر الطويل مديراً لمستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط ، والاستاذ حامد بن محمد النجراني مديراً لمستشفى ضرماء العام ، والاستاذ عبد العزيز بن محمد الفهد لمستشفى الزلفي العام .
وحث الدكتور التويجري المكلفين على السعي للارتقاء بمستوى تقديم الخدمة في جميع المرافق الصحية، مطالباً إياهم بالتعامل بشفافية تامة مع المرضى وتقديم الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهد لخدمة المرضى بما يحقق تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة وما يتوافق مع تطلعات ولاة الامر .
وتأتي هذه التكليفات استكمالا لعدد من القرارات بهدف استقطاب الكوادر الإدارية والفنية والاستفادة منها على أكمل وجه، تمشيا مع توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وتطلعات سمو امير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ، وسمو نائب أمير الرياض الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز .
كما عبر المديرون المكلفون عن بالغ سعادتهم على الثقة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ومساعده للطب العلاجي الدكتور علي الجمعة مؤكدين عزمهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين من الخدمات الصحية .
ويشار أن التكليفات الجديدة تأتي بناء على مارفعه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة .

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