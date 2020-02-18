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شاهد.. والد الشهيد “دهل” يلتقى أمير جازان بعد أن خدما سويا بالسلك العسكري عام 1962

شاهد.. والد الشهيد “دهل” يلتقى أمير جازان بعد أن خدما سويا بالسلك العسكري عام 1962

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شاهد.. والد الشهيد “دهل” يلتقى أمير جازان بعد أن خدما سويا بالسلك العسكري عام 1962

شاهد.. والد الشهيد “دهل” يلتقى أمير جازان بعد أن خدما سويا بالسلك العسكري عام 1962
http://almnatiq.net/?p=833779
جازان _فضه عطيف:

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بمقر محافظة أبوعريش، الثلاثاء، والد وذوي الشهيد العريف موسى بن محمد مهدي دهل، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ونوه أمير جازان بالبطولات التي يسطرها جنود الوطن المخلصين في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن والدفاع عن أرض الوطن, سائلًا الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يمن على جنودنا المرابطين بعونه وحفظه ونصره وتأييده، وأن يتقبل الشهداء برحمته ومغفرته وفسيح جناته.

ومن المصادفة ‫أن‫ والد الشهيد ⁧‫موسى دهل‬⁩ خدم مع أمير منطقة جازان‬⁩ في السلك العسكري عام 1962، وهو ما يعكس
صدفة تحكي بطولات وطن لم تتوقف.

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