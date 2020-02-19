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دراسة: فيروس كورونا يشكل خطورة أكبر على المرضى والمسنين

دراسة: فيروس كورونا يشكل خطورة أكبر على المرضى والمسنين
http://almnatiq.net/?p=833783
المناطق - وكالات

أجرى مسؤولون في قطاع الصحة في الصين أكبر دراسة منذ انتشار فيروس كورونا ونشروا تفاصيل أكثر من 44 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا ، وفقا لـ “بي. بي. سي.”.

وتفيد البيانات التي قدمها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين بأن أكثر من 80 في المئة من حالات الإصابة كانت بسيطة، وأن الفيروس يشكل خطورة أكبر على المرضى بأمراض أخرى بالفعل والمسنين.

وتطرقت الدراسة الى الخطر الشديد الذي يواجه أفراد الفرق الطبية التي تتعامل مع المصابين بالفيروس، الذي سمّته منظمة الصحة العالمية كوفيد-19.

و وفقاً للدراسة، يبلغ المتوسط العام لحالات الوفاة بين المصابين 2.3 في المئة.

لكن المتوسط في إقليم هوبي، حيث توجد مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس، هو 2.9 في المئة. أما في باقي أنحاء البلاد فيبلغ المتوسط 0.4 في المائة.

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