أجهزة لاب توب جديدة من هواوي بمعالج Ryzen

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طرحت شركة هواوي أجهزة اللاب توب MateBook D 14 وMateBook D 15 الجديدة مع تجهيزها بمعالجات Ryzen من شركة AMD

وأوضحت الشركة الصينية أن جهاز اللاب توب MateBook D 15 الجديد يأتي مزودا بشاشة IPS قياس 15.6 بوصة وتعمل بدقة وضوح 1920 x 1080 بيكسل

ويعتمد الجهاز على المعالج Ryzen 5 3500U من شركة AMD مع بطاقة الرسوميات Radeon Vega 8

وأضافت شركة هواوي أن ذاكرة الوصول العشوائي بجهاز اللاب توب MateBook D 15 الجديد تبلغ 8 جيجابايت

وتضم الذاكرة الداخلية قرص الحالة الساكنة 256 جيجابايت وقرصا تقليديا بسعة واحد تيرابايت، ويدعم الجهاز الجديد تقنية البلوتوث 5.0، ويشتمل على العديد من منافذ التوصيل مثل USB-A 3.0 وUSB-C ومنفذ HDMI

ويأتي جهاز هواوي MateBook D 14 الجديد بشاشة IPS قياس 14 بوصة وتعمل بدقة وضوح 1920 x 1080 بيكسل، مع الاعتماد على معالج Ryzen 5 3500U من شركة AMD وبطاقة الرسوميات Radeon Vega 8، وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت مع قرص الحالة الساكنة بسعة 512 جيجابايت