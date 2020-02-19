“الأرصاد”: أمطار وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

المناطق_الرياض

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق تبوك والجوف وحائل والقصيم والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة تبوك تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء، وتبدأ الساعة الـ 03.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.

ونبهت الهيئة منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة حائل أتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق وحائل، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

ونبهت الأرصاد منطقة القصيم بأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والنبهانية بريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة. وتبدأ الحالة الساعة الـ 11.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.

وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية ذكرت “الأرصاد” أنها تشهد أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الخفجي وحفر الباطن، وتبدأ الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.هيئة الأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية أتربة مثارة