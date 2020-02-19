احدث الأخبار

ترامب يفاجئ الصين ويطالب بتخفيف قيود التجارة
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية
أبرز المواد
 من أين التقط الفيروس؟.. تقرير مثير عن أول مصاب ب “كورونا”
أبرز المواد
 أجهزة لاب توب جديدة من هواوي بمعالج Ryzen
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة عن خاطفة الأطفال بالدمام: تخطف ولدًا كل 3 سنوات وتكره البنات
أبرز المواد
 السماح لأولياء الأمور بتقديم امتحانات الثانوية العامة مع أبنائهم في موسكو
أبرز المواد
 شاهد.. والد الشهيد “دهل” يلتقى أمير جازان بعد أن خدما سويا بالسلك العسكري عام 1962
منطقة جازان
 تكليفات وقرارات ادارية جديدة بـ “صحة الرياض”
الرياضة
 رئيس الوزراء اليمني يرأس اجتماعا تشاوريا للوقوف أمام مستجدات الأوضاع في بلاده
أبرز المواد
 “العمل” تنفذ 50 ألف زيارة رقابية في جميع مناطق المملكة خلال يناير
أبرز المواد
 روسيا و”أوبك” تبحثان مستقبل إنتاج النفط
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: أي مشاورات قادمة مرتبطة بتحقيق تقدم واقعي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم
أبرز المواد
ترامب يفاجئ الصين ويطالب بتخفيف قيود التجارة

ترامب يفاجئ الصين ويطالب بتخفيف قيود التجارة

أبرز المواد
“الأرصاد”: أمطار وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

“الأرصاد”: أمطار وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

أبرز المواد
من أين التقط الفيروس؟.. تقرير مثير عن أول مصاب ب “كورونا”

من أين التقط الفيروس؟.. تقرير مثير عن أول مصاب ب “كورونا”

أبرز المواد
أجهزة لاب توب جديدة من هواوي بمعالج Ryzen

أجهزة لاب توب جديدة من هواوي بمعالج Ryzen

أبرز المواد

ترامب يفاجئ الصين ويطالب بتخفيف قيود التجارة

ترامب يفاجئ الصين ويطالب بتخفيف قيود التجارة
http://almnatiq.net/?p=833792
المناطق_الرياض

في مفاجأة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاجم قيودا مقترحة على التجارة مع الصين وقال إن الأمن القومي لا يمكن استخدامه “كذريعة” لجعل شراء المنتجات الأمريكية أكثر صعوبة على الدول الأجنبية

وانتقادات ترامب التي وردت في سلسلة تغريدات على تويتر، الثلاثاء، هي إشارة فيما يبدو إلى تقارير ترددت في مطلع الأسبوع بأن الحكومة الأمريكية تدرس إمكانية منع شركة جنرال إلكتريك من مواصلة توريد محركات لطائرات ركاب صينية جديدة

وتدرس واشنطن أيضا قيودا على مكونات أخرى لطائرات تجارية صينية، مثل أنظمة قيادة الطائرات، تصنعها شركة هانيول إنترناشيونال

والحجة الرئيسية وراء التضييق المحتمل لبيع أجزاء أمريكية إلى صناعة الطائرات في الصين أن الشحنات قد تغذي صعود منافس قوي لشركة بوينج الأمريكية أو تعزز القدرات العسكرية للصين

وكتب ترامب على تويتر “الولايات المتحدة لا يمكن ولن تصبح مكانا صعبا للتعامل معه فيما يتعلق بالدول الأجنبية التي تشتري منتجاتنا، بما في ذلك ذريعة الأمن القومي التي تستخدم دائما”

وأضاف قائلا: “على سبيل المثال، أنا أريد أن تشتري الصين محركاتنا النفاثة التي هي الأفضل في العالم”

ولم يحدد ترامب طبيعة القيود. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعقيب

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية إلى أن هذا التدخل الرئاسي يمثل تراجعا عاما نادرا عن السياسة المتشددة للإدارة الأمريكية تجاه الصين والتي تفرض قواعد أشد صرامة على مبيعات التكنولوجيا الأمريكية الحيوية من أشباه الموصلات إلى محركات الطائرات للصين

كما يأتي هذا التصريح في الوقت الذي يروج فيه ترامب للاتفاق التجاري المرحلي الأول بين الولايات المتحدة والصين والذي يستهدف بيع منتجات أمريكية بقيمة 200 مليار دولار بما في ذلك الطائرات التجارية وغيرها من المنتجات الصناعية

ومن المتوقع أن يقرر كبار المسؤولين الأمريكيين بنهاية الشهر الحالي ما إذا كانوا سيحظرون بيع المحركات النفاثة

روابط ذات صلة

“الأرصاد”: أمطار وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

“الأرصاد”: أمطار وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية
من أين التقط الفيروس؟.. تقرير مثير عن أول مصاب ب “كورونا”

من أين التقط الفيروس؟.. تقرير مثير عن أول مصاب ب “كورونا”
أجهزة لاب توب جديدة من هواوي بمعالج Ryzen

أجهزة لاب توب جديدة من هواوي بمعالج Ryzen

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*