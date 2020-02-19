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جامعة الملك عبدالله تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق

جامعة الملك عبدالله تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق
http://almnatiq.net/?p=833793
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول (كاوست)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف لذوي الخبرة من حملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بالمسميات التالية (أخصائي تسويق المحتوى، وفني مختبر، ومُنسق المشروع، وسكرتير تنفيذي أول)، وذلك وفق التفاصيل التالية:

الوظائف المتوفرة:

1- أخصائي تسويق المحتوى (Content Marketing Specialist):

درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (العلاقات العامة، الاتصالات، الصحافة) أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العلاقات العامة أو التسويق والاتصالات

إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)

2- فني مختَبر (Laboratory Technician):

درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علم الأحياء الجزيئي، التقنية الحيوية)

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة

إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)

3- مُنسق المشروع (Project Coordinator):

درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المشاريع، إدارة الأعمال)

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوسائط الرقمية، وتصميم المواقع الإلكترونية، والاتصالات

4- سكرتير تنفيذي أول (Senior Executive Secretary):

شهادة الثانوية العامة، ويفضّل درجة البكالوريوس

خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال السكرتارية القانونية

إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثاً وكتابةً)

تاريخ التقديم:

التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2020/02/18م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب

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