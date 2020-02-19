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السماح لأولياء الأمور بتقديم امتحانات الثانوية العامة مع أبنائهم في موسكو

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السماح لأولياء الأمور بتقديم امتحانات الثانوية العامة مع أبنائهم في موسكو

السماح لأولياء الأمور بتقديم امتحانات الثانوية العامة مع أبنائهم في موسكو
http://almnatiq.net/?p=833795
المناطق_وكالات

سيتمكن أولياء أمور طلاب المدارس الثانوية، من اجتياز الامتحان الحكومي الموحد مع أبنائهم، في إطار فعالية “أيام تقديم الامتحان مع أولياء الأمور”

وذكر موقع عمدة موسكو على الإنترنت، أن الامتحانات التجريبية المذكورة ستجري في الفترة حتى 2 مارس المقبل، في مراكز مستقلة تابعة لمركز موسكو للجودة التعليمية

ويجب على الراغبين في المشاركة في الفعالية، التسجيل عبر الإنترنت على موقع المركز، مع الإشارة إلى التاريخ والوقت والموضوع، واختيار أحد المراكز الثلاثة

وقال بوغدان ليغوستاييف رئيس أحد هذه المراكز: “سيشاهد الآباء كيف تتم عملية التسجيل للمشاركة في الامتحان، وكيف يتم توزيع الطلاب على المقاعد، وكيف تبدو أماكن عمل المراقبين، وكيف تبدو المواد المستخدمة، وكيفية ملء الاستمارات بشكل صحيح. وسيحاولون اجتياز الامتحان حتى يدركوا أنه ليس مخيفا ويمكن تقديمه، كما سيتعرفون على قواعد وإجراءات الامتحان الحكومي الموحد”

وأشار إلى أنه تم في هذا العام تخصيص فعالية “أيام الامتحان الحكومي الموحد مع أولياء الأمور”، وتكريسه لعام الذكرى والمجد، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار على ألمانيا النازية ولذلك تم اختيار التاريخ، مادة رئيسية

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