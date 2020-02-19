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“أرامكو” تُعرِّف ببرامجها الطلابية في “تعليم القصيم”

“أرامكو” تُعرِّف ببرامجها الطلابية في “تعليم القصيم”
http://almnatiq.net/?p=833813
المناطق_بريدة
تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، بالتعاون مع أرامكو السعودية، تفعيل الشراكة التكاملية، بين القطاعات الحكومية والخاصة، بما يخدم الصالح التعليمي، والعمل على استهداف الميدان التربوي، بعدد من برامج تعزيز ثقافة التدريب والتأهيل الطلابي، وبيان المناشط التي تقدمها الشركة، لعموم طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والمتوسطة في المملكة.
فقد أقامت شركة أرامكو السعودية صباح اليوم 24-6-1441هـ بقاعة محمد الخضير، بمقر الإدارة العامة للتعليم، بمدينة بريدة، ملتقى تعريفيًا للطلاب والطالبات، ببرامج الشركة، ومناشطها التأهيلية والتدريبية، التي تفتح المزيد من أفاق وفرص دخول سوق العمل، وتطوير القدرات والمهارات.
وشهد مدير عام التعليم بمنطقة القصيم، محمد بن سليمان الفريح، وبحضور المساعد المدرسي، عبد الرحمن الصمعاني، ومن خلال الربط التقني، المساعد التعليمي، هيفاء اليوسف، الملتقى التعريفي لأرامكو، الذي يأتي ضمن برامج التواصل، التي تتبناها شركة أرامكو مع المجتمع الطلابي، وتستهدف تعريف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، ببرامج التدريب والتطوير، التي توفرها الشركة، كبرنامج الابتعاث الجامعي، وبرنامج التدرج لخريجي المرحلة الثانوية.

وبين الفريح، أن مثل تلك الملتقيات التعريفية، تزيد من ثقافة الوعي المهني والتدريبي، وتساهم بشكل مباشر في رفع المحصول المهاري والعملي، وتفتح العديد من المجالات التأهيلية والتطويرية للطلاب والطالبات، ما يخدم مسيرتهم الوظيفية، وتعزز من قيمتهم داخل سوق العمل.

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