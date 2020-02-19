في حملة مفاجئة أمانة عسير تضبط عمال مخالفين يروجون مواد غذائية فاسدة

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ضبطت أمانة منطقة عسير شقة سكنية حولها عمال وافدون إلى معمل سري لصنع و ترويج المواد الغذائية و الأطعمة الفاسدة وتسويقها لأحدى المطاعم في مدينة أبها.

ونجحت ادارة الطوارئ والرقابة المسائية بالأمانة في ضبطهم بعد ان رصد المراقبون في المعمل السري ملاحظات عدة منها تدني مستوى النظافة ؛ و مواد غذائية مجهولة المصدر ، و لحوم متحللة ،و خضروات فاسدة فاقدة للخواص الطبيعية و وجود حشرات وصراصير وقوارض. إلى جانب هروب العمال المخالفين فور مداهمة الموقع .

و أدت الأمانة بأن الجولات الرقابية مستمرة ، وذلك على مدار أيام الأسبوع لمتابعة كافة المحلات التجارية وتطبيق اللوائح والاشتراطات، وذلك لإحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت الصحية بالمنطقة من مطاعم ومطابخ، و معامل وكل ما يتعلق بالصحة العامة التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلك، ولن يتم التهاون مع أي مخالف.