وفاة فتاة بشكل مفاجئ داخل مدرسة لتعليم القيادة بالدمام !

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تعرضت فتاة لأزمة قلبية ما أدى لوفاتها داخل مدرسة لتعليم القيادة بالدمام، أمس الثلاثاء، وجرى إسعافها بالهلال الأحمر دون جدوى.

ووفقاً لـ”اليوم”، فإن الفتاة وهي خريجة “كلية لنكولن” بالقطيف، كانت تعاني من مشاكل في القلب، فتعرضت لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تقديمها امتحان الحصول على رخصة قيادة السيارة؛ ما أدى لوفـاتها في الحال.