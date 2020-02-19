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وفاة فتاة بشكل مفاجئ داخل مدرسة لتعليم القيادة بالدمام !

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وفاة فتاة بشكل مفاجئ داخل مدرسة لتعليم القيادة بالدمام !

وفاة فتاة بشكل مفاجئ داخل مدرسة لتعليم القيادة بالدمام !
http://almnatiq.net/?p=833822
المناطق_الدمام

تعرضت فتاة لأزمة قلبية ما أدى لوفاتها داخل مدرسة لتعليم القيادة بالدمام، أمس الثلاثاء، وجرى إسعافها بالهلال الأحمر دون جدوى.
ووفقاً لـ”اليوم”، فإن الفتاة وهي خريجة “كلية لنكولن” بالقطيف، كانت تعاني من مشاكل في القلب، فتعرضت لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تقديمها امتحان الحصول على رخصة قيادة السيارة؛ ما أدى لوفـاتها في الحال.

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