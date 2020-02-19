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شاهد..كيف يستغل ملالي إيران جوع الشعب الايراني لاجباره على التصويت في الانتخابات

شاهد..كيف يستغل ملالي إيران جوع الشعب الايراني لاجباره على التصويت في الانتخابات
http://almnatiq.net/?p=833827
المناطق_الرياض

قال نشطاء إيرانيين طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم لصحيفة “المناطق” أن سلطات الاحتلال الايرانية المتمثلة بسلطة الملالي الارهابية جرّبت كل انواع الذل والمهانة والخبث السياسي مع الشعب الإيراني في جميع المحافظات الإيرانية.
ويكشف المقطع الذي زود به الناشطين للمناطق المقطع والتقط في مدينة “كچساران الإيرانية” يوم الاثنين 17 فبراير 2020 واحداً من أساليب استغلال جوع الشعب وإجباره على التصويت في الانتخابات البرلمانية المزمع اقامتها يوم الجمعة المقبل.
ويظهر في المقطع فظاعة اذلال الشعب من خلال رمي الفطائر باتجاه المئات من المتجمهرين بشكل مذل ومخزي لشراء أصواتهم واجبارهم على المشاركة الواسعة بالانتخابات الإيرانية.
يذكر أن الشعب الإيراني وبعد سيطر الملالي على كل مصادر المال في الداخل الايراني منذ أكثر من 40 عاما ذاق أفظع صنوف الذل والمهانة والفقر، حيث تشير الأرقام أن أكثر من 80% من الشعب باتو تحت خط الفقر، في البلد الغني الذي تستغل ثروته لتصدير الثورة عبر نشر الإرهاب في المنطقة.

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