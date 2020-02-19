جامعة الملك خالد تحتفل بالطلاب المستجدين من ذوي الإعاقة السمعية

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نظم مركز الأشخاص ذوي الإعاقة في عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد، بالتعاون مع كلية المجتمع بخميس مشيط، صباح اليوم الثلاثاء، حفل استقبال الطلاب المستجدين من ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بحضور عميد كلية المجتمع الدكتور أحمد بن علي آل مريع، والمشرف على مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بعمادة شؤون الطلاب الدكتور عامر علي جعفر.

وتم خلال الحفل مناقشة المستجدات المتعلقة بوضع الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، وطرح الأطر والمحددات التي تهدف إلى تلبية احتياجاتهم الأكاديمية خلال مسيرتهم التعليمية.

فيما أكد الدكتور عامر جعفر أن المركز يسعى من خلال أهدافه ورؤيته إلى مساعدة الطلاب والطالبات أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، مع توفير كل ما يسهم في تسهيل عملية دراستهم، وذلك عبر استقطاب مترجمي لغة الإشارة لكلا الشطرين عن طريق صندوق الطلاب بعمادة شؤون الطلاب.

يذكر أنه تم خلال الحفل توزيع منشورات وأدلة لأعضاء هيئة التدريس لتحقيق وتفعيل أعلى الوسائل المساعدة على التعامل مع هذه الفئة تعليميًّا ضمانًا لاستفادتهم من البرامج الأكاديمية على النحو المطلوب.