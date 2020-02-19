احدث الأخبار

توجيه عاجل من «النيابة العامة» بشأن مقطع تعنيف خادمة لطفلة
أبرز المواد
 مدير تعليم عنيزة يعتمد الخطة التشغيلية للعام المالي 2020م
أبرز المواد
 “أرامكو” تُعرِّف ببرامجها الطلابية في “تعليم القصيم”
أبرز المواد
 أمانة عسير تجتمع مع  40 شركة منفذة لمشروع معالجة التشوه البصري
أبرز المواد
 أمانة القصيم تنهي استعداداتها لاستعراض الفرص الاستثمارية الكبرى بملتقى الاستثمار البلدي بالرياض
أبرز المواد
 60 ألف موظفة سعودية استفدنَ حتى الآن من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)
أبرز المواد
 شاهد..كيف يستغل ملالي إيران جوع الشعب الايراني لاجباره على التصويت في الانتخابات
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تحتفل بالطلاب المستجدين من ذوي الإعاقة السمعية
أبرز المواد
 وفاة فتاة بشكل مفاجئ داخل مدرسة لتعليم القيادة بالدمام !
أبرز المواد
 ماذا قالا خبيرا الطقس “الحصيني والمسند” عن الحالة الجوية لمناطق المملكة خلال الساعات المقبلة؟!
أبرز المواد
 السعودية تخفض انكشاف محفظة استدانتها على الفائدة المتغيرة 18.5 % في 2019
أبرز المواد
 جامعة الملك عبدالله تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق
أبرز المواد
توجيه عاجل من «النيابة العامة» بشأن مقطع تعنيف خادمة لطفلة

توجيه عاجل من «النيابة العامة» بشأن مقطع تعنيف خادمة لطفلة

أبرز المواد
مدير تعليم عنيزة يعتمد الخطة التشغيلية للعام المالي 2020م

مدير تعليم عنيزة يعتمد الخطة التشغيلية للعام المالي 2020م

أبرز المواد
“أرامكو” تُعرِّف ببرامجها الطلابية في “تعليم القصيم”

“أرامكو” تُعرِّف ببرامجها الطلابية في “تعليم القصيم”

أبرز المواد
أمانة عسير تجتمع مع  40 شركة منفذة لمشروع معالجة التشوه البصري

أمانة عسير تجتمع مع  40 شركة منفذة لمشروع معالجة التشوه البصري

أبرز المواد

جامعة الملك خالد تحتفل بالطلاب المستجدين من ذوي الإعاقة السمعية

جامعة الملك خالد تحتفل بالطلاب المستجدين من ذوي الإعاقة السمعية
http://almnatiq.net/?p=833828
المناطق_أبها

نظم مركز الأشخاص ذوي الإعاقة في عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد، بالتعاون مع كلية المجتمع بخميس مشيط، صباح اليوم الثلاثاء، حفل استقبال الطلاب المستجدين من ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بحضور عميد كلية المجتمع الدكتور أحمد بن علي آل مريع، والمشرف على مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بعمادة شؤون الطلاب الدكتور عامر علي جعفر.

وتم خلال الحفل مناقشة المستجدات المتعلقة بوضع الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، وطرح الأطر والمحددات التي تهدف إلى تلبية احتياجاتهم الأكاديمية خلال مسيرتهم التعليمية.

فيما أكد الدكتور عامر جعفر أن المركز يسعى من خلال أهدافه ورؤيته إلى مساعدة الطلاب والطالبات أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، مع توفير كل ما يسهم في تسهيل عملية دراستهم، وذلك عبر استقطاب مترجمي لغة الإشارة لكلا الشطرين عن طريق صندوق الطلاب بعمادة شؤون الطلاب.

يذكر أنه تم خلال الحفل توزيع منشورات وأدلة لأعضاء هيئة التدريس لتحقيق وتفعيل أعلى الوسائل المساعدة على التعامل مع هذه الفئة تعليميًّا ضمانًا لاستفادتهم من البرامج الأكاديمية على النحو المطلوب.

روابط ذات صلة

توجيه عاجل من «النيابة العامة» بشأن مقطع تعنيف خادمة لطفلة

توجيه عاجل من «النيابة العامة» بشأن مقطع تعنيف خادمة لطفلة
مدير تعليم عنيزة يعتمد الخطة التشغيلية للعام المالي 2020م

مدير تعليم عنيزة يعتمد الخطة التشغيلية للعام المالي 2020م
“أرامكو” تُعرِّف ببرامجها الطلابية في “تعليم القصيم”

“أرامكو” تُعرِّف ببرامجها الطلابية في “تعليم القصيم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*