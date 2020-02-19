أمانة القصيم تنهي استعداداتها لاستعراض الفرص الاستثمارية الكبرى بملتقى الاستثمار البلدي بالرياض

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تستعرض أمانة منطقة القصيم الفرص الاستثمارية البلدية الكبرى المطروحة أمام القطاع الخاص الأسبوع القادم ضمن ملتقى الاستثمار البلدي الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية وبرعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة 24-26 فبراير الجاري.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن أمانة منطقة القصيم تستهدف استثمار هذه المناسبة لتسويق الفرص الاستثمارية الكبرى المطروحة للمرحلة القادمة على مستوى منطقة القصيم ، مؤكداً أن الفرص المتاحة مميزة وتأتي تلبية لحاجة المنطقة للمشاريع النوعية وفي سياق تكاملي مع القطاع الخاص.

وأوضح م.المجلي أن أمانة المنطقة حرصت على التنوع في الفرص المطروحة ما بين فنادق ومولات تجارية ومستشفيات ومواقع سياحية بالإضافة إلى مراكز الخدمة على الطرق السريعة ومطاعم ومدن ألعاب وغيرها وموزعة بشكل متوازن على خارطة منطقة القصيم الحضرية.

وأكد أمين القصيم أن الملتقى والمعارض المصاحبة له تعد فرصة كبيرة لتوسيع قاعدة المتنافسين واستقطاب الاستثمارات النوعية للمساهمة في جودة الحياة في المدن ، مشيراً إلى أن معرض أمانة منطقة القصيم يقدم المعلومات التفصيلية للفرص الاستثمارية بأساليب متنوعة أمام الزوار طيلة أيام الملتقى بمشاركة فريق عمل متخصص لإبقاء الزوار على إطلاع كامل بالتفاصيل والمعلومات حول الفرص المتاحة.