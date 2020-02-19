أمانة عسير تجتمع مع  40 شركة منفذة لمشروع معالجة التشوه البصري

المناطق_عسير

عززت الادارة العامة لتنسيق المشروعات في أمانة عسير ، مجهوداتها لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين البيئة بالمنطقة. وعقدت الادارة اجتماعا مع الشركات المنفذة .

و أفاد مدير عام تنسيق المشروعات في الأمانة، مهدي الخريص بأن الاجتماع خلص إلى وضع خطة استراتيجية زمنية لإنجاز المهام الموكلة للشركات وتزويدها بالتوجيهات والملاحظات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل في المشروعات.

وأضاف ان الاجتماع حضرته 40 شركة ستتولى إزالة التشوهات البصرية من مواقع متعددة في مدينة أبها في سياق جهود الأمانة لتنفيذ مبادرة “معالجة مظاهر التشوّه البصري” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً .

وتابع الخريص أن معالجة التشوه البصري يهدف إلى تحسين المشهد الحضري للمدن السعودية، عبر معالجة (17) مظهرا مسبباً للتشوه.

وأشار إلى أن مشاريع معالجة التشوه البصري وتحسين البيئة تأتي ضمن توجيهات أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، للمحافظة على المكتسبات الحضارية ورصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها .