مدير تعليم عنيزة يعتمد الخطة التشغيلية للعام المالي 2020م

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اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي الخطة التشغيلية للإدارة للعام المالي 2020م، والتي بنيت وفقا لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق الأهداف وقياس مؤشرات الأداء والمبادرات الواردة من وزارة التعليم، والتي تستهدف الطلاب والطالبات، والمعلمين، والقيادات المدرسية، والقيادات الإشرافية، والقيادات الإدارية، وأولياء الأمور، والمجتمع المحلي، والمباني، كما تستهدف ضمان تعليم جيد منصف وشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتحسين استقطاب المعلمين، وتحسين البيئة التعليمية المحفرة للإبداع والابتكار، بالإضافة إلى تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم، وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، ورفع مشاركة القطاع الخاص والأهلي في التعليم، وأكّد سعادة مدير تعليم عنيزة أهمية بذل الجهود وكافة الإمكانيات لتحقيق أفضل الخدمات التعليمية وضمان تطبيق الخطة التشغيلية للإدارة للعام المالي 2020م، سائلا الله التوفيق للجميع.