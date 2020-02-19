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مدير تعليم عنيزة يعتمد الخطة التشغيلية للعام المالي 2020م

مدير تعليم عنيزة يعتمد الخطة التشغيلية للعام المالي 2020م
http://almnatiq.net/?p=833842
المناطق_عنيزة

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي الخطة التشغيلية للإدارة للعام المالي 2020م، والتي بنيت وفقا لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق الأهداف وقياس مؤشرات الأداء والمبادرات الواردة من وزارة التعليم، والتي تستهدف الطلاب والطالبات، والمعلمين، والقيادات المدرسية، والقيادات الإشرافية، والقيادات الإدارية، وأولياء الأمور، والمجتمع المحلي، والمباني، كما تستهدف ضمان تعليم جيد منصف وشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتحسين استقطاب المعلمين، وتحسين البيئة التعليمية المحفرة للإبداع والابتكار، بالإضافة إلى تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم، وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، ورفع مشاركة القطاع الخاص والأهلي في التعليم، وأكّد سعادة مدير تعليم عنيزة أهمية بذل الجهود وكافة الإمكانيات لتحقيق أفضل الخدمات التعليمية وضمان تطبيق الخطة التشغيلية للإدارة للعام المالي 2020م، سائلا الله التوفيق للجميع.

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