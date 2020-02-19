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تأجيل القمة العربية الإفريقية المزمع عقدها في 16 مارس بالرياض إلى موعد لاحق

تأجيل القمة العربية الإفريقية المزمع عقدها في 16 مارس بالرياض إلى موعد لاحق
http://almnatiq.net/?p=833854
المناطق-الرياض

أكد مصدر دبلوماسي في الجامعة العربية لم يكشف عن هويته أنه تقرر تأجيل القمة العربية الإفريقية في دورتها الخامسة التي كان مقررًا عقدها في العاصمة السعودية الرياض يوم 16 مارس المقبل إلى موعد لاحق.

وقال المصدر مساء أمس الثلاثاء إن الجانبين سيتفقان على موعد آخر، مبرزًا أنه تم إرسال مذكرة بهذا الشأن للدول الأعضاء.

وتابع أن الجانب الإفريقي طلب تأخير انعقاد القمة حتى يتسنى التحضير والإعداد لها بشكل جيد، وعقد الجانبان، العربي والإفريقي الشهر الماضي بالرياض اجتماعات تحضيرية للإعداد للقمة.

يذكر أن الدورة الرابعة للقمة العربية الإفريقية عقدت في ملابو في غينيا الاستوائية في نونبر 2016.

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