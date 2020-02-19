مخترق وكالة الأنباء الكويتية.. مصري ينهار في التحقيق

المناطق - الرياض

كشف مصدر مطلع أن جهاز أمن الدولة أحال الى النيابة العامة متهما مشتبها به في حادثة اختراق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، والقيام ببث خبر على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يفيد على غير الحقيقة، بأن القوات الأميركية أعلنت انسحابها من إحدى القواعد في الكويت.

واشار المصدر إلى ان المتهم – وهو مصري الجنسية – تعرض أثناء التحقيق إلى وعكة صحية، نقل على اثرها إلى المستشفى، حيث كان خائفاً، وبدا عليه التعب مما استدعى إسعافه.

واوضح ان التحقيقات جارية وستستكمل مع المتهم، حال شفائه، وقد وضعت حراسة مشددة حول غرفته، وستسند إليه تهمة «أمن دولة».

وخلص المصدر إلى ان التهمة التي ستسند إلى المتهم، في حال ثبوتها بحقه واكتمال أركان الجريمة، ستكون خطيرة، نظراً لما تم القيام به من فعل اراد التسبب بأزمة كبيرة محلياً وخارجياً من خلال تناقل الخبر الكاذب عبر الوكالات العالمية.