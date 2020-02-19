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أمير الرياض يستقبل أصحاب الفضيلة والمعالي أهالي مدينة الرياض

أمير الرياض يستقبل أصحاب الفضيلة والمعالي أهالي مدينة الرياض
http://almnatiq.net/?p=833861
المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه مساء اليوم في جلسته الأسبوعية جرياً على عادة سموه ، عدداً من أصحاب الفضيلة والمعالي وأهالي مدينة الرياض.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة .
واستمع سمو أمير منطقة الرياض إلى عدد من مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف الجوانب .
ونوه عدد من الأهالي بأثر زيارات سموه للمحافظات ولما لها من مردود إيجابي ، وحرص سموه على الوقوف على المشاريع المنفذة بالمحافظات وتأكيده على مسؤولي المنطقة بالحرص بكل مايتعلق بالمحافظات من تطوير وإنجاز للمشروعات فيها.
ونوه سمو الأمير فيصل بن بندر باهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بالعاصمة الرياض ومحافظاتها في المجالات كافة.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة .
وفي غضون ذلك، التقى الأمير فيصل بن بندر، أعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية في مكتبه في أمارة الرياض.

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