بالفيديو.. الأمير تركي بن طلال يستقبل طفلة من الأحساء ويكافئها بحضور اجتماعاته

المناطق - الرياض

كرَّم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، طفلة من الأحساء أبدت إعجابها بالمنطقة وأهلها وزارتها أكثر من مرة، حيث كافأها بأن تشاركه حضور بعض اجتماعاته.

وأظهر مقطع فيديو استقبال الأمير تركي للطفلة “توتة النعيم” ووالدها خلال رحلة برية، حيث خصص لها الأمير تذاكر طيران للحضور والمشاركة في الاجتماعات التي تخص تطوير المنطقة على ألا يتعارض ذلك مع دراستها.

وأعربت الطفلة ووالدها عن شكرهما وتقديرهما لأمير المنطقة على دوره الإنساني واهتمامه ودعمه للطفلة رغم مشاغله ومسؤولياته المتعددة.