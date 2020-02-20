احدث الأخبار

11.2 مليار ريال صافي أرباح قطاع الاتصالات في عام .. أدنى نمو خلال 4 أعوام
أبرز المواد
 الذهب فوق 1600 دولار بفعل الأثر الاقتصادي لكورونا
أبرز المواد
 أردوغان يغرق في إدلب .. و«الناتو» يتخلى عنه
أبرز المواد
 اختبار عقار للإيدز في علاج «كورونا»
أبرز المواد
 100 ألف عملية على «أبشر» يومياً
أبرز المواد
 خلال تسعة اشهر ..”47″ محاضرة توعوية عن أضرار التسول بالرياض
منطقة الرياض
 الرياض.. القبض على 3 متهمين تورطوا بالسطو على “تموينات غذائية”
منطقة الرياض
 الأمم المتحدة تطلب 500 مليون دولار لتمويل مساعدات إنسانية لسوريا
أبرز المواد
 “ذوبان أبدي”.. هذا ما يحدث الآن في القطب الجنوبي
أبرز المواد
 القوات البحرية الملكية السعودية والأمريكية تشاركان في التمرين البحري المختلط “المدافع البحري” بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
 مدير تعليم محايل ووفد من الموهوبين في زيارة لمهرجان التميز والإبداع بالمجاردة
منطقة عسير
 فيروس كورونا يصيب شركات الهواتف الذكية.. وسامسونغ الناجي الوحيد
أبرز المواد
11.2 مليار ريال صافي أرباح قطاع الاتصالات في عام .. أدنى نمو خلال 4 أعوام

11.2 مليار ريال صافي أرباح قطاع الاتصالات في عام .. أدنى نمو خلال 4 أعوام

أبرز المواد
الذهب فوق 1600 دولار بفعل الأثر الاقتصادي لكورونا

الذهب فوق 1600 دولار بفعل الأثر الاقتصادي لكورونا

أبرز المواد
أردوغان يغرق في إدلب .. و«الناتو» يتخلى عنه

أردوغان يغرق في إدلب .. و«الناتو» يتخلى عنه

أبرز المواد
اختبار عقار للإيدز في علاج «كورونا»

اختبار عقار للإيدز في علاج «كورونا»

أبرز المواد

100 ألف عملية على «أبشر» يومياً

100 ألف عملية على «أبشر» يومياً
http://almnatiq.net/?p=833889
المناطق - الرياض

أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير بندر بن عبدالله المشاري، أن عدد المسجلين من الأفراد في منصة «أبشر» وصل إلى 14 مليون فرد، ويتم عبر المنصة إجراء 100 ألف عملية كل 24 ساعة.

وأوضح خلال افتتاحه (الثلاثاء)، «ملتقى أبشر السادس للتعاملات الإلكترونية»، الذي يقام برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وذلك في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، أهمية التحول من العولمة الاقتصادية إلى العولمة الرقمية، وقال: يعرفها البعض بأنها الثورة الصناعية الرابعة، ويعرفها البعض أنها الثورة التقنية الثانية.

من جانبه، أكد مدير خدمات أبشر بوزارة الداخلية المهندس عطية العنزي أن منصة أبشر تقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية من خلال «أبشر أفراد» و«أبشر أعمال» و«أبشر حكومة»، مشيراً إلى أن الربع الأخير منلعام 2019 شهد إضافة 13 خدمة إلكترونية.

ولفت العنزي إلى تقديم خدمات إلكترونية عبر منصات أبشر لأكثر من 14.7 مليون مستفيد ومستفيدة، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تشمل عمليات الاستعلام والعمليات الإجرائية، بحسب “عكاظ”.

روابط ذات صلة

11.2 مليار ريال صافي أرباح قطاع الاتصالات في عام .. أدنى نمو خلال 4 أعوام

11.2 مليار ريال صافي أرباح قطاع الاتصالات في عام .. أدنى نمو خلال 4 أعوام
الذهب فوق 1600 دولار بفعل الأثر الاقتصادي لكورونا

الذهب فوق 1600 دولار بفعل الأثر الاقتصادي لكورونا
أردوغان يغرق في إدلب .. و«الناتو» يتخلى عنه

أردوغان يغرق في إدلب .. و«الناتو» يتخلى عنه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*