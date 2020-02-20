100 ألف عملية على «أبشر» يومياً

المناطق - الرياض

أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير بندر بن عبدالله المشاري، أن عدد المسجلين من الأفراد في منصة «أبشر» وصل إلى 14 مليون فرد، ويتم عبر المنصة إجراء 100 ألف عملية كل 24 ساعة.

وأوضح خلال افتتاحه (الثلاثاء)، «ملتقى أبشر السادس للتعاملات الإلكترونية»، الذي يقام برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وذلك في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، أهمية التحول من العولمة الاقتصادية إلى العولمة الرقمية، وقال: يعرفها البعض بأنها الثورة الصناعية الرابعة، ويعرفها البعض أنها الثورة التقنية الثانية.

من جانبه، أكد مدير خدمات أبشر بوزارة الداخلية المهندس عطية العنزي أن منصة أبشر تقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية من خلال «أبشر أفراد» و«أبشر أعمال» و«أبشر حكومة»، مشيراً إلى أن الربع الأخير منلعام 2019 شهد إضافة 13 خدمة إلكترونية.

ولفت العنزي إلى تقديم خدمات إلكترونية عبر منصات أبشر لأكثر من 14.7 مليون مستفيد ومستفيدة، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تشمل عمليات الاستعلام والعمليات الإجرائية، بحسب “عكاظ”.