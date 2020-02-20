اختبار عقار للإيدز في علاج «كورونا»

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أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن بلاده تجري تجارب إكلينيكية لاختبار عقار خاص بفايروس HIV المسبب للإيدز لعلاج مصابي كورونا، لكنه لم يحدد المدة التي قد يستغرقها العقار الجديد ليصبح جاهزا للاستخدام. بدوره، قال مدير مستشفى الصحة في شنغهاي البروفيسور لو هونشو إن فريق أطبائه تمكنوا من علاج عدد من مصابي كورونا باستخلاص بلازما من دماء متعافين من الفايروس المستجد، مشيرا إلى أن شنغهاي وحدها سجلت 369 حالة، شفي منها 185، ولا تزال 184 حالة تخضع للعلاج، منها 166 حالة متوسطة، و18 خطيرة وحرجة، وحالة وفاة واحدة.