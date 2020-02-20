احدث الأخبار

الصين: لن نرسل مسؤولين لاجتماعات العشرين في الرياض بسبب “كورونا”
أبرز المواد
 11.2 مليار ريال صافي أرباح قطاع الاتصالات في عام .. أدنى نمو خلال 4 أعوام
أبرز المواد
 الذهب فوق 1600 دولار بفعل الأثر الاقتصادي لكورونا
أبرز المواد
 أردوغان يغرق في إدلب .. و«الناتو» يتخلى عنه
أبرز المواد
 اختبار عقار للإيدز في علاج «كورونا»
أبرز المواد
 100 ألف عملية على «أبشر» يومياً
أبرز المواد
 خلال تسعة اشهر ..”47″ محاضرة توعوية عن أضرار التسول بالرياض
منطقة الرياض
 الرياض.. القبض على 3 متهمين تورطوا بالسطو على “تموينات غذائية”
منطقة الرياض
 الأمم المتحدة تطلب 500 مليون دولار لتمويل مساعدات إنسانية لسوريا
أبرز المواد
 “ذوبان أبدي”.. هذا ما يحدث الآن في القطب الجنوبي
أبرز المواد
 القوات البحرية الملكية السعودية والأمريكية تشاركان في التمرين البحري المختلط “المدافع البحري” بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
 مدير تعليم محايل ووفد من الموهوبين في زيارة لمهرجان التميز والإبداع بالمجاردة
منطقة عسير
الصين: لن نرسل مسؤولين لاجتماعات العشرين في الرياض بسبب “كورونا”

الصين: لن نرسل مسؤولين لاجتماعات العشرين في الرياض بسبب “كورونا”

أبرز المواد
11.2 مليار ريال صافي أرباح قطاع الاتصالات في عام .. أدنى نمو خلال 4 أعوام

11.2 مليار ريال صافي أرباح قطاع الاتصالات في عام .. أدنى نمو خلال 4 أعوام

أبرز المواد
الذهب فوق 1600 دولار بفعل الأثر الاقتصادي لكورونا

الذهب فوق 1600 دولار بفعل الأثر الاقتصادي لكورونا

أبرز المواد
أردوغان يغرق في إدلب .. و«الناتو» يتخلى عنه

أردوغان يغرق في إدلب .. و«الناتو» يتخلى عنه

أبرز المواد

اختبار عقار للإيدز في علاج «كورونا»

اختبار عقار للإيدز في علاج «كورونا»
22
http://almnatiq.net/?p=833891
المناطق - الرياض

أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن بلاده تجري تجارب إكلينيكية لاختبار عقار خاص بفايروس HIV المسبب للإيدز لعلاج مصابي كورونا، لكنه لم يحدد المدة التي قد يستغرقها العقار الجديد ليصبح جاهزا للاستخدام. بدوره، قال مدير مستشفى الصحة في شنغهاي البروفيسور لو هونشو إن فريق أطبائه تمكنوا من علاج عدد من مصابي كورونا باستخلاص بلازما من دماء متعافين من الفايروس المستجد، مشيرا إلى أن شنغهاي وحدها سجلت 369 حالة، شفي منها 185، ولا تزال 184 حالة تخضع للعلاج، منها 166 حالة متوسطة، و18 خطيرة وحرجة، وحالة وفاة واحدة.

روابط ذات صلة

الصين: لن نرسل مسؤولين لاجتماعات العشرين في الرياض بسبب “كورونا”

الصين: لن نرسل مسؤولين لاجتماعات العشرين في الرياض بسبب “كورونا”
11.2 مليار ريال صافي أرباح قطاع الاتصالات في عام .. أدنى نمو خلال 4 أعوام

11.2 مليار ريال صافي أرباح قطاع الاتصالات في عام .. أدنى نمو خلال 4 أعوام
الذهب فوق 1600 دولار بفعل الأثر الاقتصادي لكورونا

الذهب فوق 1600 دولار بفعل الأثر الاقتصادي لكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*