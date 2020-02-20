احدث الأخبار

الذهب فوق 1600 دولار بفعل الأثر الاقتصادي لكورونا
أبرز المواد
 أردوغان يغرق في إدلب .. و«الناتو» يتخلى عنه
أبرز المواد
 اختبار عقار للإيدز في علاج «كورونا»
أبرز المواد
 100 ألف عملية على «أبشر» يومياً
أبرز المواد
 خلال تسعة اشهر ..”47″ محاضرة توعوية عن أضرار التسول بالرياض
منطقة الرياض
 الرياض.. القبض على 3 متهمين تورطوا بالسطو على “تموينات غذائية”
منطقة الرياض
 الأمم المتحدة تطلب 500 مليون دولار لتمويل مساعدات إنسانية لسوريا
أبرز المواد
 “ذوبان أبدي”.. هذا ما يحدث الآن في القطب الجنوبي
أبرز المواد
 القوات البحرية الملكية السعودية والأمريكية تشاركان في التمرين البحري المختلط “المدافع البحري” بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
 مدير تعليم محايل ووفد من الموهوبين في زيارة لمهرجان التميز والإبداع بالمجاردة
منطقة عسير
 فيروس كورونا يصيب شركات الهواتف الذكية.. وسامسونغ الناجي الوحيد
أبرز المواد
 بالأمم المتحدة..رابطة العالم الإسلامي تطلق مبادرة ضد التطرف
أبرز المواد
الذهب فوق 1600 دولار بفعل الأثر الاقتصادي لكورونا

الذهب فوق 1600 دولار بفعل الأثر الاقتصادي لكورونا

أبرز المواد
أردوغان يغرق في إدلب .. و«الناتو» يتخلى عنه

أردوغان يغرق في إدلب .. و«الناتو» يتخلى عنه

أبرز المواد
اختبار عقار للإيدز في علاج «كورونا»

اختبار عقار للإيدز في علاج «كورونا»

أبرز المواد
100 ألف عملية على «أبشر» يومياً

100 ألف عملية على «أبشر» يومياً

أبرز المواد

الذهب فوق 1600 دولار بفعل الأثر الاقتصادي لكورونا

الذهب فوق 1600 دولار بفعل الأثر الاقتصادي لكورونا
صورة من أرشيف رويترز لسبائك وعملات ذهبية في ميونيخ.
http://almnatiq.net/?p=833893
المناطق - الرياض

تماسكت أسعار الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1600 دولار اليوم الأربعاء في الوقت الذي بددت فيه مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا أثر ارتفاع في الأسهم ناجم عن انخفاض في عدد حالات الإصابة الجديدة.
في غضون ذلك، سجل البلاديوم الذي يُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات ذروة قياسية أخرى بفعل استمرار نقص في الإمدادات.
ولم يطرأ على الذهب تغير يذكر عند 1602.78 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:46 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير كانون الثاني عند 1605.10 دولار في الجلسة السابقة.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1605.60 دولار.
وارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية على نحو حذر في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون لأن يزيحوا جانبا المخاوف بشأن الوباء.
وتباطأ معدل الزيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في إقليم هوبي في الصين حتى في الوقت الذي زاد فيه معدل الوفيات إلى 132 أمس الثلاثاء.
وحوم مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، بالقرب من أعلى مستوى فيما يزيد عن أربعة أشهر.
ويترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي انعقد يومي 28 و29 يناير كانون الثاني بشأن السياسات والمقرر صدوره بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.
ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدرا عائدا ويضغط على العملة الأمريكية.

روابط ذات صلة

أردوغان يغرق في إدلب .. و«الناتو» يتخلى عنه

أردوغان يغرق في إدلب .. و«الناتو» يتخلى عنه
اختبار عقار للإيدز في علاج «كورونا»

اختبار عقار للإيدز في علاج «كورونا»
100 ألف عملية على «أبشر» يومياً

100 ألف عملية على «أبشر» يومياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*