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11.2 مليار ريال صافي أرباح قطاع الاتصالات في عام .. أدنى نمو خلال 4 أعوام

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11.2 مليار ريال صافي أرباح قطاع الاتصالات في عام .. أدنى نمو خلال 4 أعوام

11.2 مليار ريال صافي أرباح قطاع الاتصالات في عام .. أدنى نمو خلال 4 أعوام
http://almnatiq.net/?p=833894
المناطق - الرياض

حققت شركات الاتصالات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2019 صافي أرباح بنحو 11.21 مليار ريال مقارنة بنحو 10.94 مليار ريال للعام الماضي 2018، بنمو 2.4 في المائة.
ويعود تحقيق صافي ربح خلال العام إلى النمو الكبير في صافي أرباح شركة زين السعودية، وكذلك تحقيق شركة اتحاد الاتصالات “موبايلي” صافي ربح مقارنة بصافي خسارة، فيما تراجع صافي ربح شركة الاتصالات بشكل طفيف.
وبحسب “الاقتصادية”، سجل القطاع أدنى نمو سنوي في أربعة أعوام، رغم النمو الملحوظ في إيرادات القطاع، إلا أنها تأثرت بمصاريف التمويل لبعض الشركات وتطبيق بعض المعايير الدولية للتقارير المالية، إضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية لشركة الاتصالات السعودية بمبلغ يقترب من مليار ريال نتيجة استثمارها في البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس والألياف الضوئية، وإطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة.
وبلغت الإيرادات للقطاع خلال العام نحو 76.47 مليار ريال مقارنة بنحو 71.68 مليار ريال، بنمو نحو 6.7 في المائة، وهو أعلى نمو في الإيرادات في آخر خمسة أعوام، علما بأن التقرير يشمل جميع شركات الاتصالات، بما فيها شركة عذيب التي تشمل فترتها تسعة أشهر، المنتهية في ديسمبر 2019.
واستحوذت شركة الاتصالات السعودية على 71.1 في المائة من إجمالي الإيرادات بنحو 54.37 مليار ريال مقارنة بحصة سوقية عند 72.5 في المائة، فيما ارتفعت حصة “موبايلي” السوقية إلى 17.6 في المائة مقارنة بنحو 16.6 في المائة للعام السابق، لتبلغ إيراداتها 13.45 مليار ريال بنمو للعام الثاني على التوالي.
فيما نمت الحصة السوقية لشركة زين إلى 11 في المائة مقارنة بنحو 10.5 في المائة، لتبلغ الإيرادات نحو 8.39 مليار ريال، بنمو للعام الثالث على التوالي.

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