طليقة سلطان ماليزيا تفجّر «مفاجأة الخيانة»

فجّرت العارضة الروسية أوكسانا فويفودينا طليقة سلطان ماليزيا السابق محمد الخامس مفاجأة، وكشفت سر انفصالهما للقناة الأولى الروسية (الإثنين)، إذ قالت: «أولى صدماتي كانت بعد يومين فقط من زفافنا، حين رددت على هاتف زوجي أثناء وجوده بالحمام، وإذا بامرأة تصرخ وتقول إنها زوجته، وحذرتني من الرد ثانية على هاتف زوجها»، وأكملت: «كانت المتصلة تشيكية تدعى ديانا بيترا.. وبسؤال زوجي قال إنها زوجته السابقة الغاضبة من عدم علمها بزواجنا». وتابعت: «ذات المرأة اتصلت بأبي وأبلغته بأنها لا تزال زوجة السلطان»، وهو ما حاول إنكاره طوال فترة زواجه من فويفودينا التي تختبئ حاليا خوفا على حياتها وطفلها.