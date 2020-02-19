أمير جازان يوجه بدعم لجنة تراحم

جازان - فضه عطيف :

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” تعميما لمحافظي المحافظات ورئيس الغرفة التجارية الصناعية لحث رجال الأعمال وفاعلي الخير والمؤسسات والشركات وفروع البنوك العاملة بالمنطقة على المبادرة بدعم اللجنة وتقديم مالديهم من تبرعات وزكوات لتمكينها من الإستمرار في تنفيذ برامجها الخيرية الهادفة لتفريج كربات الغارمين وخدمة النزلاء والنزيلات والتخفيف من معاناة أسرهم ، وذلك تمشيا مع فتوى سماحة مفتي عام المملكة والتي تجيز صرف أموال الزكاة لهذه اللجنة لكون الفئات المشمولة برعايتها من الفقراء والمساكين .

وقد رفع رئيس اللجنة الأستاذ علي بن موسى زعلة بإسمه ونيابة عن كافة الأعضاء والعضوات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة التنفيذية خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على إهتمامه ومتابعته لأنشطة وفعاليات اللجنة وتفاعله الدائم مع أوضاع النزلاء والنزيلات وأسرهم .