احدث الأخبار

بلدية الخبر ترصد 120 مخالفة نظافة للمباني التي تحت الإنشاء خلال 3 أشهر
المنطقة الشرقية
 مسؤولون ومختصون: الجمعيات التعاونية الزراعية أفضل خيارات مواجهة تحديات التنمية الزراعية)
المنطقة الشرقية
 شهده رواق ” كلمات” في أدبي الشرقية توقيع ديوان باللغة الإنجليزية وتكريم الشاعرة والرسّامة الحسيني
المنطقة الشرقية
 الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية “جستن” بالشرقية تطلق أولى برامجها للدكتور الحليبي تحت عنوان “إدارة المشاعر والتربية الإيجابية”
المنطقة الشرقية
 محافظ بلجرشي يطلع على اعمال لجنة “تراحم” بمنطقة الباحة وما تقدمه من مساعدات
منطقة الباحة
 أمير جازان يوجه بدعم لجنة تراحم
منطقة جازان
 إصابة 8 بحريق بمجمع تجاري بالدمام
المنطقة الشرقية
 “تعليم الرياض” تعلن فتح باب الترشح للتشكيلات الإشرافية
منطقة الرياض
 نجران تستعد لاستضافة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
منطقة نجران
 وزير الثقافة يعين الدكتور ستيفانو كاربوني رئيساً تنفيذياً لهيئة المتاحف
أبرز المواد
 السنيورة ينتقد زيارة لاريجاني لبيروت.. ويؤكد “ليس لدى إيران ما تقدمه إلى لبنان”
أبرز المواد
 وفد من الكونجرس الأمريكي يزور مقر “إعمار اليمن” ويلتقي السفير “آل جابر”
أبرز المواد
بلدية الخبر ترصد 120 مخالفة نظافة للمباني التي تحت الإنشاء خلال 3 أشهر

بلدية الخبر ترصد 120 مخالفة نظافة للمباني التي تحت الإنشاء خلال 3 أشهر

المنطقة الشرقية
مسؤولون ومختصون: الجمعيات التعاونية الزراعية أفضل خيارات مواجهة تحديات التنمية الزراعية)

مسؤولون ومختصون: الجمعيات التعاونية الزراعية أفضل خيارات مواجهة تحديات التنمية الزراعية)

المنطقة الشرقية
شهده رواق ” كلمات” في أدبي الشرقية توقيع ديوان باللغة الإنجليزية وتكريم الشاعرة والرسّامة الحسيني

شهده رواق ” كلمات” في أدبي الشرقية توقيع ديوان باللغة الإنجليزية وتكريم الشاعرة والرسّامة الحسيني

المنطقة الشرقية
الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية “جستن” بالشرقية تطلق أولى برامجها للدكتور الحليبي تحت عنوان “إدارة المشاعر والتربية الإيجابية”

الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية “جستن” بالشرقية تطلق أولى برامجها للدكتور الحليبي تحت عنوان “إدارة المشاعر والتربية الإيجابية”

المنطقة الشرقية

أمير جازان يوجه بدعم لجنة تراحم

أمير جازان يوجه بدعم لجنة تراحم
http://almnatiq.net/?p=833926
جازان - فضه عطيف :

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” تعميما لمحافظي المحافظات ورئيس الغرفة التجارية الصناعية لحث رجال الأعمال وفاعلي الخير والمؤسسات والشركات وفروع البنوك العاملة بالمنطقة على المبادرة بدعم اللجنة وتقديم مالديهم من تبرعات وزكوات لتمكينها من الإستمرار في تنفيذ برامجها الخيرية الهادفة لتفريج كربات الغارمين وخدمة النزلاء والنزيلات والتخفيف من معاناة أسرهم ، وذلك تمشيا مع فتوى سماحة مفتي عام المملكة والتي تجيز صرف أموال الزكاة لهذه اللجنة لكون الفئات المشمولة برعايتها من الفقراء والمساكين .

وقد رفع رئيس اللجنة الأستاذ علي بن موسى زعلة بإسمه ونيابة عن كافة الأعضاء والعضوات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة التنفيذية خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على إهتمامه ومتابعته لأنشطة وفعاليات اللجنة وتفاعله الدائم مع أوضاع النزلاء والنزيلات وأسرهم .

روابط ذات صلة

شاهد.. والد الشهيد “دهل” يلتقى أمير جازان بعد أن خدما سويا بالسلك العسكري عام 1962

شاهد.. والد الشهيد “دهل” يلتقى أمير جازان بعد أن خدما سويا بالسلك العسكري عام 1962
الأمير محمد بن ناصر يشرف حفل أهالي محافظة أبو عريش

الأمير محمد بن ناصر يشرف حفل أهالي محافظة أبو عريش
أمير منطقة جازان يستقبل والد وذوي الشهيد “دهل”

أمير منطقة جازان يستقبل والد وذوي الشهيد “دهل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*