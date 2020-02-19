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شاهد..الجبير بثقة العارف وثبات جبل طويق يلجم مذيع بريطاني

شاهد..الجبير بثقة العارف وثبات جبل طويق يلجم مذيع بريطاني
http://almnatiq.net/?p=833929
المناطق - الرياض

رغم محاولات مقدم برنامج في دائرة الخطير “تيم سباستيان” المذاع على قناة DW الألمانية في إحراج وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إلا أنه بقي شامخاً أمام استفزازات المذيع كما هو جبل طويق.
وكان وسم “عادل الجبير” قد تصدر الترند السعودي بأكثر من 10 آلاف تغريدة، حيث تفاعل العديد من المتابعين عبر تويتر، في إشادة لقوة حضور الجبير وردوده التي نسف فيها اتهامات “اغنيس كالامار” التي اتهمت المملكة مرات عدة بتقارير غير رسمية، كما أشادوا بتماسكه أمام استفزاز المحاور سيباستيان الذي يتعمد الضغط على ضيفه في أسئلته وبأسلوبه “الهجومي”.
وضمت التغريدات الأبرز في هذا الترند جاءت تغريدة الأمير عبدالرحمن بن مساعد ” التي قال فيها : المحاور تيم سيباستيان صحفي وروائي بريطاني دائمًا ما يضع ضيفه تحت ضغط أسلوبه هجومي مستفز يقاطع ضيفه في كل إجابة ليفقده التركيز ويحضرّ أسئلته المليئة بالكمائن بشكل تصاعدي (أي أنه يجهز لسؤاله الخامس مثلًا من السؤال الأول).
وأضاف: تابعت كل حواراته لم تفلح أساليبه مع تركي الفيصل ولا عادل الجبير .

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