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محافظ بلجرشي يطلع على اعمال لجنة “تراحم” بمنطقة الباحة وما تقدمه من مساعدات

محافظ بلجرشي يطلع على اعمال لجنة “تراحم” بمنطقة الباحة وما تقدمه من مساعدات
http://almnatiq.net/?p=833930
المناطق-الباحة

استقبل محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم ، المدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة الباحة على بن جمعان آل سرور .
واطلع محافظ بلجرشي ، خلال اللقاء، على أعمال للجنة وما تقدمه من مساعدات وأعمال خلال الفترة الماضية والمستقبلية، وناقش الخدمات المقدمة لرعاية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم وما حققته تراحم الباحة من إنجازات في هذا المجال، بإشراف ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسان بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة وسعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن محمد آ ل نسيله .
وأشاد بالدور المبذول من اللجنة وما تقوم به في الإسهام في مساعدة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بمختلف المجالات، في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله ، لكل ما يخدم هذه الفئة بصفة خاصة وأبناء هذا الوطن بصفة عامة في جميع المجالات .

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