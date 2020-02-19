شهده رواق ” كلمات” في أدبي الشرقية توقيع ديوان باللغة الإنجليزية وتكريم الشاعرة والرسّامة الحسيني

الدمام - المناطق

احتضن نادي المنطقة الشرقية الأدبي في قاعة الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز في مقره بالدمام فعاليات “رواق كلمات “في لقائه الخامس بعنوان “قهوة مساء وتجربة كاتب ” وذلك لمناقشة ديوان (ألحان الكآبة) لـلشاعرة أثير السلمي والرسامة التشكيلية يارا الحسيني وهماطالبتان في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل وشاركت في النقاش د.نعيمة الغامدي أستاذة اللغة الإنجليزية في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل في الدمام والتي قامت بتحكيم عدد من الترجمات للأعمال الأدبية من بينها ديوان (ألحان الكآبة)والذي وصفته بأنه مجموعة من القصائد تتسم بسيميائيات مبتكرة حملت توقيعات و رسومات غير ملونة كما أشادت بجمال وجودة اللغة في القصائد

وامتدحت هذا المنجز الأدبي لـمواهب شابة وطموحة كما شكرت للنادي احتضان هذه المواهب والمساهمة في إبرازها للمجتمع وتشجيعها وعن طابع الحزن في القصائد ؟ قالت رسامة لوحات الديوان يارا الحسيني ” أن الجميع يكتب عن التحفيز والإيجابية والفرح بإيجابية لكن نحن كتبنا لنحفز غيرنا لكن بطريقة مختلفة بطابع خاص يميزنا ”

تلا ذلك تقديم عرض للوحات الديوان وشرح دلالات كل لوحة ورموزها في ظل إعجاب من الحضور بجمال العمل الفني.

وعبرّت الحسيني عن الشكر الجزيل لنادي المنطقة الشرقية الأدبي لدورهم الفعال في دعم المواهب الشابة ومساهمتهم في طباعة الديوان والأخذ بأيديهم للنجاح

تلا ذلك توقيع الكتاب في جو من التبريكات والتهاني بهذا الإصدار الأدبي والتقدير للنادي على إتاحة الفرصة للمجتمع أن يتعرف على هذه النماذج الناجحة من مبدعات الوطن الشابات اللاتي نفخر بهن.