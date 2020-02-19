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بلدية الخبر ترصد 120 مخالفة نظافة للمباني التي تحت الإنشاء خلال 3 أشهر

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بلدية الخبر ترصد 120 مخالفة نظافة للمباني التي تحت الإنشاء خلال 3 أشهر

بلدية الخبر ترصد 120 مخالفة نظافة للمباني التي تحت الإنشاء خلال 3 أشهر
http://almnatiq.net/?p=833934
الخبر - المناطق

رصدت بلدية محافظة الخبر 120 مخالفة على المباني التي تحت الانشاء، والتي نفذتها إدارة النظافة بالبلدية، في أحياء الخبر خلال 3 أشهر حيث تم خلالها زيارة 360 مبنى في مختلف أحياء الخبر، فيما تركزت أغلب المخالفات المرصودة بأحياء جنوب الخبر .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود البلدية الرامية إلى تحقيق أهداف مشروع الرقابة على المباني والمنشآت والحد من مخالفات البناء بأنواعها ورفع مستوى جودة المشاريع أثناء التنفيذ مما يساعد على الرقي بالفكر العمراني والخروج ببيئة عمرانية صحية.

وأضاف أن الحملة ركزت على المخالفات مثل قيام المقاولين برمي مخلفات البناء والأنقاض في الأراضي المجاورة، وعدم تسوير مواقع الإنشاء, وعدم وجود حاوية للمخلفات، وقيام بعض الملاك بتصريف مياه الصرف الصحي للشارع أو الأراضي الفضاء.

ودعا الزايدي ملاك المباني والمقاولين إلى ضرورة التقيد بالنظافة خلال فترة الإنشاء وعدم ترك المخلفات في الموقع ومخالفة الأنظمة, منوها بأنه سيتم إلزام المخالفين بمعالجة المخالفات التي يتم رصدها وتوجيه إنذارات لهم, مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد أي مخالفة كانت، وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف.

وشدد على أن بلدية محافظة الخبر تحرص على إشراك أفراد المجتمع في البحث أو الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات التي تشوّه المظهر العام للمدينة، وتضر بالبيئة ليتم التعامل معهم وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، لافتاً النظر إلى أن البلدية تمنع الأهالي من التخلص من مخلفات بناء منازلهم برميها في الساحات المحيطة، مؤكدًا بأنه سيتم فرض غرامات على المخالفين

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