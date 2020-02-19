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سمو أمير منطقة الجوف يستقبل مدير مكتب “واس”

سمو أمير منطقة الجوف يستقبل مدير مكتب “واس”
http://almnatiq.net/?p=833955
الجوف _ عبدالعزيز الحموان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة فهد بن سعود الطريف، ومنسوبي المكتب.

واستمع سموه خلال الاستقبال لعرض عن أعمال المكتب، وتسلم تقريراً عن التغطية الإعلامية للفعاليات والمناسبات التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي، إضافة إلى التقارير الإخبارية التي تبرز الجوانب التنموية والزراعية والمقومات السياحية والثقافية والآثار .

وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية مواصلة تلك الجهود ، ومواكبة وسائل الإعلام لمراحل التطور والتنمية ، وتُعنى باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، بما يتوافق ويحقق رؤية المملكة 2030.

من جهته نوه مدير مكتب “واس” بالمنطقة، باهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة الجوف، وسمو نائبه ،لأعمال المكتب لأداء مهامه الإعلامية المناطة به.

 

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