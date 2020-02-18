توعية بأضرار التدخين والمخدرات لطلاب وطالبات بحرة والجموم

المناطق _ الجمجوم

بالتعاون مع فريق غيمة عطاء التطوعي أقام الفريق التوعوي النسائي بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ببحرة برنامجاً توعوياً عن أضرار التدخين والمخدرات في متوسطة الجموم الأولى للبنات وذلك ضمن برنامج جيل للطالبات.

وأبان مدير جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن البرنامج التوعوي والذي حضرته الأمهات استفادت منه 200 طالبة ومعلمة وقد شمل عرضا تعريفياً عن أضرار السموم مرفقاً بالإحصائيات والصور بالإضافة إلى رئة مسرطنة لمدخن فارق الحياة ، وقد عبّرت الطالبات عن تأثرهن بما شاهدنه وسمعنه خلال البرنامج.

وفي السياق نفسه ضمن برنامج (المخدرات خطورة أمنية و مجتمعية) التي أطلقها مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة بالتعاون مع مكتب التعليم بالجموم قدّم فريق كفى التوعوي برنامج تثقيفي بمخاطر التدخين والمخدرات لطلاب متوسطة النواس بن سمعان ، و ثانوية ربعي بن عامر الثانوية بالجموم ، حيث شهد اللقاء اقبالا وتفاعلا كبيرا من المعلمين والطلاب ، فيما شكر قائد المدارس الأستاذ وجدي البركاتي فريق كفى مقدما لهم الدروع التذكارية.