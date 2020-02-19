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البيئة” تدعو ملاك الخيل لعدم التنقل بخيولهم بالرياض بدءاً من 26 فبراير وحتى 3 مارس

البيئة” تدعو ملاك الخيل لعدم التنقل بخيولهم بالرياض بدءاً من 26 فبراير وحتى 3 مارس

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قبيل انطلاقة البطولة العالمية للفروسية " كأس السعودية "

البيئة” تدعو ملاك الخيل لعدم التنقل بخيولهم بالرياض بدءاً من 26 فبراير وحتى 3 مارس

البيئة” تدعو ملاك الخيل لعدم التنقل بخيولهم بالرياض بدءاً من 26 فبراير وحتى 3 مارس
http://almnatiq.net/?p=833966
المناطق _ الرياض

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الخيل إلى عدم التنقل بخيولهم من الإسطبلات وإليها بالرياض اعتباراً من يوم 26 فبراير إلى 3 مارس؛ وذلك لقرب انطلاق البطولة العالمية للفروسية ” كأس السعودية ” لسباق الخيل والتي تستضيفها المملكة في 29 فبراير الجاري.

وطالبت الوزارة جميع الملاك بالتعاون والتكاتف لإنجاح هذا السباق العالمي الأغلى من نوعه، والذي يقام لأول مرة في المملكة على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، تماشيًا مع ما تحظى به رياضة الفروسية في المملكة من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتصل إلى العالمية وفق ما تضمنته أهداف رؤية 2030.

وتهيب الوزارة بملاك الخيل للالتزام بما وجهت به في هذا الشأن؛ بهدف تطبيق إجراءات الأمن الوقائي، والمساهمة في إنجاح السباق، مشددة على أن نتيجة عدم الالتزام بذلك سيعرض المخالفين للعقوبة وفق ما نصت عليه أحكام نظام الثروة الحيوانية بالمملكة.

يذكر أن سباق “كاس السعودية” يأتي انطلاقًا لما تحظى به رياضة الفروسية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية – حفظه الله – الذي يولي رياضة الفروسية رعايته الكبيرة وحرصه الدائم مما كان له الأثر الأكبر في تطورها وانتشارها، وبرهن على قدرة المملكة على استضافة وتنظيم المناسبات والملتقيات السياسية والاقتصادية والرياضية العالمية.

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