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الإمارات تبدأ تحميل الوقود النووي في أول محطة طاقة نووية إماراتية

الإمارات تبدأ تحميل الوقود النووي في أول محطة طاقة نووية إماراتية
http://almnatiq.net/?p=833969
المناطق _ الرياض

بدأت الإمارات بتحميل أولى حزم الوقود النووي في المرحلة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية، بحسب ما أعلن المشغل الأربعاء بعد يومين على إصدار رخصة تشغيل لها.
وأعلنت شركة نواة للطاقة في بيان أنها باشرت “بالإجراءات الخاصة ببدء تحميل أولى حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة، كخطوة أولى للعمليات التشغيلية التدريجية وصولاً إلى التشغيل التدريجي والآمن وإنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة لاحقاً”.
وأكدت نواة في بيانها إنه بعد تحميل الوقود سيجري “تنفيذ سلسلة اختبارات بشكل آمن تماماً قبل البدء في بداية التشغيل التدريجي المعروف باختبار الطاقة التصاعدي”، موضحة إنه بمجرد استكمال الاختبارات “ستبدأ المحطة الأولى في براكة مرحلة التشغيل التجاري”.
وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات أعلنت الإثنين إصدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من المحطة.
وتقع محطة “براكة” غرب أبوظبي وتولى كونسورسيوم بقيادة “كيبكو” الكورية بناءه في اتفاق بلغت قيمته نحو 24,4 مليار دولار.

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