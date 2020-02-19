المشاركون بمنتدى اكتشاف المواهب: سعداء بالمشاركة في هذه الفعالية المهمة

المناطق _ نجران

عبر عدد من المدعوين للمشاركة في منتدى اكتشاف المواهب الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الحوار الوطني – فرع نجران خلال الفترة من الرابع العشرين وحتى السادس والعشرين من شهر فبراير القادم تحت رعاية أمير المنطقة جلوي بن عبد العزيز بن مساعد عبروا عن سعادتهم بانعقاد هذه الفعالية المهمة في نجران مؤكدين حرصهم على الحضور والمساهمة بفعالية ضمن أعمال هذا المنتدى الذي تحتضنه قاعات مركز الملك عبد العزيز، وقاعة الحمرور بالغرفة التجارية الصناعية، وجامعة نجران، ومركز الأمير مشعل للمؤتمرات.

فرصة طيبة

قال عضو المجلس الرياضي في الشارقة د. عبدالملك جاني إنه يتشوق فرحاً لزيارة نجران والمشاركة في منتدى اكتشاف المواهب معتبراً أن هذه المشاركة تمثل له فرصة طيبة للتعرف على هذه المنطقة التي وصفها بالرائعة مقدماً شكره وتقديره لأمانة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز الإعلامي على إتاحة هذه الفرصة متنمنياً أن يحقق المنتدى الأهداف المنشودة من انعقاده في نجران تحت رعاية الأمير جلوي بن عبد العزيز. وحيا د. جلوي كل القائمين على هذا العمل الكبير.

مدينة عزيزة

الباحث و الكاتب السعودي ورجل الأعمال المعروف الدكتور عبدالرحمن المشيقح استهل حديثه مع بشكر خاص إلى صاحب السمو أمير منطقة نجران جلوي بن عبد العزيز مشيداً بدعمه المتواصل لكل الأعمال والمجهودات التي تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة وتواكب رؤية المملكة 2030، كما تقدم د. المشيقح بشكره لأمانة جائزة الملك صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي تشريفه بالدعوة الكريمة ، وحرصها على تنظيم هذا المنتدى بنجران التي قال إنها مدينة عزيزة على نفسه واصفاً لها بجوهرة الجنوب مبشراً بأن توصيات المنتدى سوف تكون على مستوى الطموحات التي تنشدها القيادة الحكيمة وتطلعات أبناء نجران.

سابقة فريدة

(ليست هذه المرة الأولى التي أتعرف فيها إلى نجران ولن تكون الأخيرة فقد شاركت عبر الوسائط الاجتماعية ضمن أعمال المؤتمر الوزاري الذي انعقد في هذه المدينة الجميلة خلال الفترة الماضية ) هكذا بدأت الإعلامية فاطمة البلوشي حديثها معربة عن سعادتها الكبيرة للمشاركة في منتدى اكتشاف المواهب، وقالت البلوشي إن هذه الزيارة سوف توفر لها إكتشاف معالم نجران التاريخ والحضارة والأصالة التي يفتخر بها كل إنسان خليجي مثما هي محل اعتزاز لجميع السعوديين واعتبرت المنتدى قفزة نوعية في مجال المبادرات الاجتماعية والعمل الإنساني بصورة عامة وهو يشكل سابقة فريدة تحسب لصالح الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.

أفكار إيجابية

الأستاذ أحمد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري بالشارقة قال إنه سعيد بالمشاركة في هذه الفعالية والمساهمة ضمن محاورها المختلفة وأشار إلى أهمية مثل هذه المنتديات في تحفيز العمل الاجتماعي وتقديم المبادرات الجديدة والأفكار الإيجابية لخدمة قضايا المجتمع وتوجه الجروان بعميق الشكر لأمانة الجائزة وكل الفاعلين في ميدان العمل التطوعي بنجران.