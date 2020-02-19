افتتاح معهد “ثقف” في الجوف ثالثاً على مستوى المملكة

الجوف _ محمد الحسن

التقى مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عبدالعزيز السماعيل، وبحث الطرفان أنشطة فرع الجمعية في الجوف، واستعراض البرامج المنفذة خلال العام الماضي.

كما التقى الأستاذ العيسى مدير الشئون المالية والإدارية الأستاذ معيض البحيري العنزي، ومدير معهد ثقف الدكتور يحيى القبيسي، وجرى خلال اللقاء إعلان عزم المعهد افتتاح فرعه الثالث على مستوى المملكة في منطقة الجوف، للمساهمة في إعداد المدربين وعقد البرامج التدريبية في مختلف الفنون التي ترعاها الجمعية وتقوم على تنميتها وتطوير الممارسين لها، فيما ستجرى مراسم افتتاح الفرع خلال الأسبوعين المقبلين، ويعد الفرع الثالث بعد منطقة الرياض وجدة.

وخلال جولة مدير ثقافة وفنون الجوف، التقى مدير فرع الجمعية في الرياض المخرج عامر الحمود، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة بين فرعي الجمعية.