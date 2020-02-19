جامعة الجوف تُعلن عن موعد القبول في برامج الدراسات العليا

المناطق _ الجوف

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف، عن موعد التقديم لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441هـ – 1442هـ، والتي تشمل 24 برنامجاً، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6/7/1441هـ، وحتى يوم السبت الموافق 19/7/1441هـ.

وحددت العمادة، يوم الإثنين الموافق 6/8/1441هـ، موعداً لإعلان أسماء المرشحين مبدئياً، مؤكدة بأن إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين مبدئياً ستبدأ من يوم الإثنين الموافق 14/8/1441هـ، وحتى يوم الخميس 16/8/1441هـ.

كما حددت يوم الخميس الموافق 23/8/ 1441هـ، موعداً لإعلان المرشحين نهائياً لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي.

ودعت العمادة، الراغبين في الالتحاق بتلك البرامج، الاطلاع على الشروط وتفاصيل البرامج من خلال الدخول على الرابط التالي: ().

dgs.ju.edu.sa/admission

للاستفسارات: [email protected]

تويتر @DGS_JU

ملاحظات:

يتم دفع رسوم إدارية غير مستردة بمبلغ 300 ريال عند التقديم.

يتم إيداع جميع الرسوم على حساب رقم 154608010792301 بمصرف الراجحي.

سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل.

على المتقدم متابعة طلبه من خلال بوابة القبول.

وتشمل برامج الدراسات العليا المطروحة للعام الدراسي الجامعي 1442هـ كليات:

كلية العلوم:

ماجستير العلوم في الكيمياء.

ماجستير العلوم في الفيزياء.

ماجستير العلوم في علم الحيوان.

ماجستير العلوم في علم النبات.

ماجستير العلوم في الرياضيات.

كلية الآداب:

ماجستير الآداب في اللغة الإنجليزية اللغويات التطبيقية.

ماجستير الآداب في اللّغة العربية وآدابها.

كلية علوم الحاسب والمعلومات:

ماجستير العلوم في علم البيانات.

ماجستير العلوم في الأمن السيبراني.

كلية الهندسة:

ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة.

كلية الأعمال:

ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.

الدبلوم العالي في إدارة الموارد البشرية.

كلية الشريعة والقانون:

ماجستير التفسير وعلوم القرآن.

ماجستير الحديث وعلومه.

ماجستير الفقه وأصوله.

الدبلوم العالي في المحاماة.

كلية التربية:

ماجستير التربية في القيادة التربوية.

ماجستير التربية في تقنيات التعليم.

ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس.

ماجستير التربية في التربية الخاصة.

ماجستير التربية في الإرشاد النفسي.

كلية الطب:

ماجستير الصحة العامة.

ماجستير مكافحة العدوى.

كلية طب الأسنان:

ماجستير الاستعاضة السنية.