تعليم الباحة يستضيف عضوات الفريق الاستشاري على مستوى الإدارة

المناطق _ الباحة

استضافت إدارة التوجيه والإرشاد ممثله بوحدة الخدمات الارشاديه عضوات الفريق الاستشاري من مستشفى الصحة النفسية ببلجرشي وجامعة الباحة بقسميها قسم التربية وعلم النفس وقسم التربية الخاصة ووحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة بهدف تقديم المعونات الارشادية لجميع الحالات والتي تراوح مابين نفسية وسلوكية واجتماعية وصحية .

حيث اوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذة نورة صالح الزهراني انه يتم التنسيق مع الفريق الاستشاري لمقابلة الطالبات وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي لهن حسب حالتهن النفسية والاجتماعية والصحية والسلوكية وبعد اخذ موافقة من ولي أمر الطالبة وتقديم الخدمة الإرشادية لجميع الحالات بعد عرضها على الفريق وتوضيح طبيعة المشكلة وعلاجها والتي ساهمت في التكيف وتحقيق توافقهم النفسي والاجتماعي والتربوي وتقديم كافة الاستشارات والرد على الاستفسارات وعمل اجتماع مع مشرفات التوجيه والإرشاد ووحدات الخدمات الإرشادية لتوضيح كيفيه التعامل مع الحالات وتقديم خطابات شكر وتقدير لجميع العضوات نظير جهود هن مثمنين مقدمه الفريق من تعاون في مد يد العون والرعاية لبناتنا الطالبات.