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“مدني تبوك” يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية التي تمر بالمنطقة

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“مدني تبوك” يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية التي تمر بالمنطقة

“مدني تبوك” يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية التي تمر بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=834001
تبوك _ علي العميري
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية مع استمرارية الحالة حتى الساعة 11 مساء هذا اليوم على مدن تبوك وتيماء وضباء وأملج والبدع وحقل والوجه.
وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق والبعد عن التمديدات  الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي  إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار  أثناء البرق وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة  إلى جانب الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.
وأشار إلى أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.
وأكد الرائد الشمري على الجميع سواء من أهالي المنطقة أو زائريها إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الدفاع المدني ومتابعة التحذيرات التي يصدرها عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني  www.998.gov.sa وحساباته الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة متمنياً السلامة الدائمة للجميع.

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