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تطابق فحص الـ DNA للمختطف نايف القرادي مع والدته الشرعية

تطابق فحص الـ DNA للمختطف نايف القرادي مع والدته الشرعية

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تطابق فحص الـ DNA للمختطف نايف القرادي مع والدته الشرعية

تطابق فحص الـ DNA للمختطف نايف القرادي مع والدته الشرعية
http://almnatiq.net/?p=834004
المناطق _ متابعات

أفاد مراسل قناة الإخبارية أن النيابة العامة تأكدت تطابق فحص الـDNA الخاص بالمختطف نايف القرادي مع والدته الشرعية

وكانت تحاليل الحمض النووي للشاب نايف المخطوف مستشفى القطيف في عام 1414هـ، أثبتت في وقت سابق أنه ابن المرحوم محمد القرادي

وقبضت شرطة الطقة الشرقية على خمسينية اختطفت طفلين حديثي الولادة قبل 20 عامًا تقريبًا

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة الطقة الشرقية بأن المتابعة الأية لبلاغات فقد الأطفال حديثي الولادة أسفرت عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس العمر بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما ذ قرابة العشرين عامًا وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما

وأوضح المتحدث الرسمي أنه اتضح إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية علاقتها ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام؛ الأول بتاريخ 24/ 04/ 1417هـ والثاني بتاريخ 08/ 04/ 1420هـ، حيث تم إيقافها لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك

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