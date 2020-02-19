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مدير فرع العمل بتبوك يستقبل رئيس جمعية الرفق بالحيوان

مدير فرع العمل بتبوك يستقبل رئيس جمعية الرفق بالحيوان
http://almnatiq.net/?p=834009
المناطق _ تبوك
استقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد الحربي اليوم رئيس جمعية الرفق بالحيوان عبد الرحمن البلوي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بمنطقة تبوك.
وأشاد الدكتور محمد الحربي على أهمية إنشاء هذه الجمعية انطلاقا من تعاليم الإسلام السمحة التي تنص على الرفق بالحيوان مؤكد على ضرورة بذل أقصى الجهود لتقوم الجمعية بالدور المنوط بها على أتم وجه بحماية الحيوانات من خلال رفع مستوى الوعي بحقوقها ، وتوفير المرافق المناسبة لإيوائها ورعايتها في حال تعرضها للأذى أو الإهمال، وتلبية تطلعات وطموحات المهتمين بالحيوانات في المملكة ودعمهم وتدريبهم وإيجاد غطاء رسمي لاحتوائهم لبذل طاقاتهم في مجالات الإنقاذ والعمل التطوعي وتنظيم ذلك، وذلك بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية والخاصة حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة.
الجدير بالذكر جمعية الرفق بالحيوان  أول جمعية من نوعها بمنطقة تبوك.

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