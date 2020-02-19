احدث الأخبار

أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة
أبرز المواد
 بقرار وزير التعليم.. إعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض بسبب استضافة مخالفين فكرياً
أبرز المواد
 بلدي طبرجل يلزم المحلات والمراكز التجارية بمداخل لذوي الاحتياجات
منطقة الجوف
 أمير الشرقية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة
أبرز المواد
 محافظ القطيف يلتقي فريق المرصد الحضري بالشرقية ويدشّن أعمال المسوحات الميدانية
المنطقة الشرقية
 التنمية الأسرية بتبوك تختتم دورتها التدريبية “إدارة ميزانية الأسرة”
منطقة تبوك
 سمو نائب أمير نجران يتسلم تقريراً عن أعمال فرع وزارة النقل بالمنطقة
أبرز المواد
 سمو وزير الطاقة يفتتح أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة أوبك
أبرز المواد
 المشرف التنفيذي لفروع المناطق بوزارة العمل يزور فروع الوزارة بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 وزير الدفاع الإيراني يدعي تلف الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية
أبرز المواد
 مدير فرع العمل بتبوك يستقبل رئيس جمعية الرفق بالحيوان
منطقة تبوك
 تطابق فحص الـ DNA للمختطف نايف القرادي مع والدته الشرعية
أبرز المواد
أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة

أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة

أبرز المواد
بقرار وزير التعليم.. إعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض بسبب استضافة مخالفين فكرياً

بقرار وزير التعليم.. إعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض بسبب استضافة مخالفين فكرياً

أبرز المواد
بلدي طبرجل يلزم المحلات والمراكز التجارية بمداخل لذوي الاحتياجات

بلدي طبرجل يلزم المحلات والمراكز التجارية بمداخل لذوي الاحتياجات

منطقة الجوف
أمير الشرقية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة

أمير الشرقية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة

أبرز المواد

المشرف التنفيذي لفروع المناطق بوزارة العمل يزور فروع الوزارة بمنطقة تبوك

المشرف التنفيذي لفروع المناطق بوزارة العمل يزور فروع الوزارة بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=834017
المناطق _ تبوك
زار المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ياسر بن عبد الرحمن البابطين عدداً من فروع الوزارة بمنطقة تبوك يرافقه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور محمد الحربي.
وشملت الجولة التفقدية فرع الوزارة بتبوك ودار الملاحظة الاجتماعية ومركز التأهيل الشامل ومكتب الضمان الاجتماعي ووحدة الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الوقوف على المباني التابعة للوزارة التي لا تزال تحت الإنشاء واختتم المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق زيارته بتفقد مقر لجان البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق بمدينة نيوم.
وأكد الحربي أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل والوقوف ميدانيًا على ما تقدمه الفروع من خدمات تأهيلية وتنموية واجتماعية وعلاجية للنزلاء ومراجعيها والاطلاع على العقبات التي تواجههم ومعالجتها من أجل تقديم الخدمات التي تسهم في تحقيق ما تهدف إليه الوزارة.
وأعرب الحربي عن شكره وتقديره لزيارة المشرف التنفيذي لفروع المناطق بالوزارة والاطلاع على سير العمل بفروع الوزارة بمنطقة تبوك والوقوف على الاحتياجات الفعلية التي من شأنها دعم مسيرة العمل.

روابط ذات صلة

التنمية الأسرية بتبوك تختتم دورتها التدريبية “إدارة ميزانية الأسرة”

التنمية الأسرية بتبوك تختتم دورتها التدريبية “إدارة ميزانية الأسرة”
مدير فرع العمل بتبوك يستقبل رئيس جمعية الرفق بالحيوان

مدير فرع العمل بتبوك يستقبل رئيس جمعية الرفق بالحيوان
“مدني تبوك” يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية التي تمر بالمنطقة

“مدني تبوك” يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية التي تمر بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*