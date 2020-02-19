المشرف التنفيذي لفروع المناطق بوزارة العمل يزور فروع الوزارة بمنطقة تبوك

المناطق _ تبوك

زار المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ياسر بن عبد الرحمن البابطين عدداً من فروع الوزارة بمنطقة تبوك يرافقه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور محمد الحربي.

وشملت الجولة التفقدية فرع الوزارة بتبوك ودار الملاحظة الاجتماعية ومركز التأهيل الشامل ومكتب الضمان الاجتماعي ووحدة الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الوقوف على المباني التابعة للوزارة التي لا تزال تحت الإنشاء واختتم المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق زيارته بتفقد مقر لجان البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق بمدينة نيوم.

وأكد الحربي أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل والوقوف ميدانيًا على ما تقدمه الفروع من خدمات تأهيلية وتنموية واجتماعية وعلاجية للنزلاء ومراجعيها والاطلاع على العقبات التي تواجههم ومعالجتها من أجل تقديم الخدمات التي تسهم في تحقيق ما تهدف إليه الوزارة.

وأعرب الحربي عن شكره وتقديره لزيارة المشرف التنفيذي لفروع المناطق بالوزارة والاطلاع على سير العمل بفروع الوزارة بمنطقة تبوك والوقوف على الاحتياجات الفعلية التي من شأنها دعم مسيرة العمل.