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سمو وزير الطاقة يفتتح أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة أوبك

سمو وزير الطاقة يفتتح أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة أوبك
http://almnatiq.net/?p=834023
المناطق _ الرياض

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، بالرياض اليوم، أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، وذلك بحضور معالي الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي الدكتور سون زيانشنغ، وبمشاركة عدد من المنظمات الدوليه، وأكثر من مائة محلل واقتصادي ومهتم بشؤون الطاقه.
وتقدم الندوة تحليلا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة، ومنظمة أوبك، ومستقبلها على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.
كما تناقش الندوة تطور السياسات والتقنيات في قطاع النقل البري، وأثرها على طلب الطاقة والاستثمار.
الجدير بالذكر أن الرياض هي المقر الرئيس لمنتدى الطاقة الدولي، الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين البلدان المنتجة والمستهلكة للطاقة.

 

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