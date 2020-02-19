محافظ القطيف يلتقي فريق المرصد الحضري بالشرقية ويدشّن أعمال المسوحات الميدانية

المناطق _ القطيف

التقى محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي، صباح اليوم (الأربعاء) ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٤١هـ، أعضاء فريق المرصد الحضري الاقليمي بالمنطقة الشرقية، بحضور مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء التعريف بالمرصد الحضري وعرض مرئي تفصيلي عن طبيعة عمله وأهدافه، ثم دشن الخالدي أعمال المسوحات الميدانية للمرصد بمحافظة القطيف.

مؤكداً خلال كلمته على الدعم والرعاية التي توليها حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والتوجيهات السديدة من لدن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بما يحقق تطلعات قيادتنا الحكيمة تمشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تحقق رضا المواطنين والمقيمين .