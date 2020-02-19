أمير الشرقية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة

المناطق _ الدمام

استقبل صاحب السموّ الملكي، الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز، أميـر المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) سفير مملكة البحرين لدى المملكة، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

ونوه سموه بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكداً أنها علاقات متينة قائمة على أسس راسخة، منذ عهد الملك المؤسس –طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله-، مبيناً سموه أن البلدين يجمعهما روابط الأخوة والقربى والمصير المشترك، والعلاقات في مختلف المجالات تشهد تعاوناً مميزاً، متمنياً سموه لمملكة البحرين حكومةً وشعباً دوام التقدم والرخاء.

من جهته عبر سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود آل خليفة، عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية، مشيراً أن العلاقات الراسخة والمتينة بين البلدين الشقيقين تتواصل على مختلف المستويات والمجالات، موضحاً أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- والبحرين في ظل قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة –يحفظه الله- حريصة على استمرار هذه العلاقة الأخوية المميزة.

متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.