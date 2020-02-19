بلدي طبرجل يلزم المحلات والمراكز التجارية بمداخل لذوي الاحتياجات

المناطق _ الجوف

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة طبرجل بالجوف اليوم جلسته العادية رقم ٥٨ برئاسة رئيس المجلس البلدي الأستاذ عبدالكريم محمد الصبيحه ، وبحضور أعضاء المجلس البلدي .

وتم الإطلاع على المواضيع المدرجة بجدول الأعمال .

وذكر المتحدث الرسمي للمجلس البلدي الأستاذ عبدالله خميس المخيمر ، أن المجلس ناقش العديد من الطلبات والمقترحات المقدمة والمدرجة في جدول الأعمال ، وأصدر المجلس بعض القرارات والتوصيات التالية :-

إطلع المجلس على المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية حيث قدم رئيس البلديه الأستاذ ناصر الوطبان شرح مفصل عن تلك المشاريع وماتم تنفيذه.

وأقر المجلس الموافقة على تحسين وتجميل شارع الأمير عبدالرحمن ، ومعالجة التشوه البصري .

كما أقر المجلس الزام المحلات والمجمعات التجارية بعمل مدخل خاص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم اطلاع المجلس على الطلبات الخاصة بالمواطنين وتم دراستها واحالتها للاقسام المختصة بالبلدية لإكمال اللازم نظاماً .

وتم الإطلاع على التعاميم الواردة من الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.