أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة

استقبل صاحب السموّ الملكي، الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز، أميـر المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة السيد غلام موشي، وعدد من منسوبي البعثة الدبلوماسية.

ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- على مد جسور التواصل والتعاون البناء مع مختلف الدول الصديقة، والإسهام الفاعل في دعم الدول العربية والإسلامية والصديقة في المشروعات التنموية لديها، مؤكداً أن المملكة حريصة على علاقات ثنائية بناءة قائمة على أسس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

متمنياً سموه لجمهورية بنغلاديش دوام التقدم والنماء.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه عبر سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة السيد غلام موشي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقة مع المملكة، باعتبارها قائدة العالم الإسلامي، مؤكداً أن المملكة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله- شهدت تطوراً متواصلاً في متخلف المجالات.

متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.