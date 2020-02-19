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7 جهات تحقق في حريق “سينما الدمام “

http://almnatiq.net/?p=834055
المناطق _ الدمام

صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني أن مركز القيادة والتوجيه بمدينة الدمام تلقى بلاغاً في تمام الساعة  ٩:٠١ صباحاً من يوم الاربعاء تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٧ هـ مفاده نشوب حريق في مبنئ تجاري بحي العدامة وعند الوصول لموقع الحادث اتضح أن الحريق بمبنئ مجمع تجاري مكون من ثلاثة أدوار وقبو وانحصر الحريق في داخل صالة سينما تحت التجهيز والإنشاء بالدور الأول والثاني من المجمع مما سبب انتشار الدخان بالمجمع والفندق المجاور له وبناءً على ذلك تم إخلاء عدد (٢١٩) شخص من المجمع والفندق وعزل المنطقة المتضررة ومباشرة أعمال الدفاع المدني ( الانقاذ والاطفاء ) بالموقع ونتج عن الحادث إصابة عدد (١٥) حالة نتيجة تعرضهم للدخان تمت معالجتهم بالموقع ماعدا حالة واحدة تم نقلها للمستشفى للتأكد والاطمئنان على صحتها غادرت في حينه وهي بصحة جيدة ومازال التحقيق جاري لمعرفة أسباب الحادث مشيراً إلى مشاركة الجهات ذات الاختصاص بالحادث ( الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ، فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية ،  إدارة دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية ، الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة الشرقية ، أمانة الشرقية ، فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية والشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية) .

 

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